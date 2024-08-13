Чи з’явиться новий король Біткоїна: хто обжене Сатоші цього року

Ерік Балчунас, старший аналітик ETF Bloomberg, прогнозує, що Сатоші Накамото, загадковий творець Біткоїна, швидше за все, перестане бути найбільшим власником провідної криптовалюти до кінця цього року

BlackRock успішно запустив цього року спотові біткоїн-ETF, ставши найбільшим фондом BTC на ринку. Якщо накопичення продовжиться такими ж темпами, то через рік фонд BlackRock IBIT може обігнати BTC-фонди засновника Біткоїна Сатоші Накамото.

BlackRock Bitcoin ETF обжене Сатоші Накамото?

Стратег Bloomberg ETF Ерік Балчунас поділився списком десяти найбільших власників BTC у світі. Він показує, що BlackRock Bitcoin ETF IBIT вже знаходиться на третій позиції з 347 767 біткоїнами в його скарбничці. Вище IBIT лише два гравці — біржа Binance з 550 133 BTC та Сатоші Накамото з 1,1 мільйонами BTC.

Балчунас зазначив, що IBIT знаходиться на шляху до того, щоб стати біткоїн-фондом номер 1 до наступного року. Окрім IBIT, інші американські BTC ETF, такі як Fidelity FBTC та два фонди Grayscale — BTC та GBTC — також входять до десятки найбільших власників біткоїнів. Таким чином, їхні сукупні активи можуть обігнати активи Сатоші Накамото до жовтня цього року.

Потоки в спотові біткоїн-ETF були нестабільними, і протягом минулого тижня спостерігався значний відтік коштів. Цей тиждень розпочався на хорошій ноті: у понеділок, 13 серпня, в американські BTC ETF надійшло понад $27 млн. Найбільше притоку отримав ARKB від Ark Invest — $35,4 млн, а IBIT від BlackRock посів друге місце з притоком у $13,4 млн. Відтік BITB від Bitwise склав $17,1 млн, а відтік GBTC від Grayscale — $11,8 млн.

Таємниче багатство Сатоші

Досі точаться суперечки про те, чи дійсно Сатоші володіє 1,1 мільйонами монет. Згідно з дослідженням BitMEX Research, насправді існує мало доказів на підтримку такого твердження. Фактично, один майнер може згенерувати «лише» до 700 000 біткоїнів. Величезні біткоїн-статки Сатоші завжди вважалися ризиком для найбільшої криптовалюти, оскільки вони можуть вплинути на її монетарну цілісність.

Монети, які пов’язують з таємничим творцем Біткоїна, не рухалися вже понад десять років. Хоча малоймовірно, що він врешті-решт піде на розпродаж, все ж можливо, що той, хто контролює ці статки, має перемикач мерця. Якщо одного дня хтось із членів сім’ї Сатоші почне масово ліквідовувати біткоїни, це може стати серйозною проблемою для ринку.

MicroStrategy, уряд США, уряд Китаю та Robinhood також є одними з найбільших власників біткоїнів. Детальніше про криптокитів в нашій статті “Біткоїн-кити: найбільші інвестори на ринку криптовалют”.

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