Біткоїн-кити: найбільші інвестори на ринку криптовалют

Криптовалютні кити суттєво впливають на ринок, включаючи ціни, ліквідність та управління. Розповідаємо про них детальніше, в тому числі про найбільших китів 2024 року

Хто такі криптокити

Криптовалютні кити — це термін, який використовується для опису фізичних або юридичних осіб, що володіють значною кількістю криптовалюти. Кити часто асоціюються з основними криптовалютами, такими як Біткоїн та Ethereum, хоча вони також можуть володіти значними сумами різних альткоїнів.

Поняття “кит” прийшло з традиційних фінансових ринків, де воно позначає інвесторів, чиї активи можуть впливати на рух ринку через великий обсяг їхніх угод. Криптовалютними китами можуть бути приватні особи, корпорації або організації.

Щоб не викликати серйозних збоїв на ринку, вони зазвичай надають перевагу позабіржовій торгівлі. З усім тим, деякі кити можуть свідомо впливати на ринок за допомогою масштабних транзакцій, що може призвести як до позитивних, так і до негативних наслідків.

Коли кит вирішує продати велику кількість певної криптовалюти, він може спровокувати падіння ціни. І навпаки, якщо кит купує значну кількість, це може викликати зростання ціни. Це часто призводить до ефекту доміно, оскільки інші інвестори наслідують дії кита.

Ці значні обсяги торгів також впливають на ліквідність конкретної монети на біржах. Кити мають можливість створювати штучний попит або пропозицію за допомогою своєї торгової діяльності, що призводить до волатильності цін і потенційних збитків для дрібних інвесторів. Це робить їх присутність і дії критично важливими для розуміння динаміки ринку.

Про те, як оцінювати ринкові настрої перед купівлею криптовалюти, ми писали раніше.

Яким чином кити впливають на ринок

Криптокити можуть впливати на ринок з позиції ліквідності, ціни та управління. Найкращий спосіб зрозуміти, як вони це роблять, — розглянути реальний приклад сумнозвісного краху криптовалюти Terra.

Спочатку вважалося, що крах, який згубив $40 млрд з рахунків інвесторів, був результатом інциденту з відв’язуванням від прив’язки, за яким наступила банківська втеча, і це залишається значною мірою правдою. Але криптоаналітична компанія Nansen вивчила обвал і виявила, що лише сім китів розпочали банківську втечу, продавши свої запаси UST в період з 7 по 11 травня, що призвело до подальших інцидентів і продовжило знижувати довіру інвесторів.

Як відстежувати криптовалютних китів

Оскільки кити мають такий значний вплив на рух ринку, багато інвесторів вирішують відстежувати активи, які є в їхніх портфелях. Існує безліч інструментів, призначених саме для цього, в тому числі Whale Alert. Ця платформа надсилає сповіщення щоразу, коли відбувається транзакція на певну суму, тож ви завжди можете бути в курсі будь-яких ринкових рухів, спричинених китами.

Скільки криптовалюти потрібно, щоб бути китом

Не існує точного визначення кількості криптовалюти, необхідної для того, щоб бути китом, частково через те, що ціни на криптовалюту дуже сильно варіюються. Загалом, більшість згодні з тим, що інвестор, який володіє близько 10% криптовалюти, є китом.

Хто є найбільшим криптовалютним китом у світі

Адреса гаманця, вказана в білій книзі Біткоїна, містить 1 мільйон BTC (вартістю понад 57 млрд доларів на момент написання статті). Невідомо, чи належить цей гаманець Сатоші Накамото, чи групі людей. Якщо це перше, то Сатоші Накамото був би найбільшим криптовалютним китом у світі.

Хто є найбільшими криптоінвесторами у світі

Як ми вже обговорювали раніше, багато гаманців з найбільшими активами у світі є анонімними. Проте є багато відомих криптоінвесторів з величезними чистими статками, причому значна частина цих статків отримана від криптоінвестицій. До них відносяться:

Чанпен Чжао (CZ) , є китайсько-канадським підприємцем, засновником і генеральним директором Binance, найбільшої у світі криптовалютної біржі за обсягом торгів. Станом на 5 березня 2024 року Forbes оцінив статки Чжао в $15 млрд, хоча деякі аналітики вважають, що він може бути набагато багатшим.

, є китайсько-канадським підприємцем, засновником і генеральним директором Binance, найбільшої у світі криптовалютної біржі за обсягом торгів. Станом на 5 березня 2024 року Forbes оцінив статки Чжао в $15 млрд, хоча деякі аналітики вважають, що він може бути набагато багатшим. Браян Армстронг — генеральний директор Coinbase, найбільшої криптовалютної біржі в США. Forbes оцінив статки Армстронга в $10 млрд.

— генеральний директор Coinbase, найбільшої криптовалютної біржі в США. Forbes оцінив статки Армстронга в $10 млрд. Баррі Сілберт — засновник і генеральний директор Digital Currency Group (DCG), венчурної компанії, що спеціалізується на криптовалютній індустрії. DCG, заснована у 2015 році, стала значним гравцем завдяки своїм інвестиціям та дочірнім компаніям, таким як Grayscale Investments та CoinDesk. Статки Сілберта оцінювалися в $10 млрд станом на 5 березня 2024 року.

— засновник і генеральний директор Digital Currency Group (DCG), венчурної компанії, що спеціалізується на криптовалютній індустрії. DCG, заснована у 2015 році, стала значним гравцем завдяки своїм інвестиціям та дочірнім компаніям, таким як Grayscale Investments та CoinDesk. Статки Сілберта оцінювалися в $10 млрд станом на 5 березня 2024 року. Кріс Ларсен , співзасновник Ripple Labs, відомий своєю причетністю до компанії Ripple та її криптовалюти XRP. За оцінками Forbes, статки Ларсена досягли піка в $4,6 млрд на початку 2018 року, але станом на 5 березня 2024 року вони оцінювалися в $3,2 млрд.

, співзасновник Ripple Labs, відомий своєю причетністю до компанії Ripple та її криптовалюти XRP. За оцінками Forbes, статки Ларсена досягли піка в $4,6 млрд на початку 2018 року, але станом на 5 березня 2024 року вони оцінювалися в $3,2 млрд. Фред Ерсам став співзасновником Coinbase разом з Браяном Армстронгом у 2012 році. Ерсам залишив Coinbase у 2017 році, але зберіг значні статки від своєї участі. Станом на 5 березня 2024 року, за даними Forbes, статки Ерсама становили $2,9 млрд.

став співзасновником Coinbase разом з Браяном Армстронгом у 2012 році. Ерсам залишив Coinbase у 2017 році, але зберіг значні статки від своєї участі. Станом на 5 березня 2024 року, за даними Forbes, статки Ерсама становили $2,9 млрд. Джед Маккалеб був співзасновником Ripple, створив Stellar Lumen (XLM) і заснував першу велику біржу біткоїнів Mt. Gox (торги призупинені у 2014 році). Статки Маккалеба станом на 5 березня 2024 року становили $2,7 млрд.

був співзасновником Ripple, створив Stellar Lumen (XLM) і заснував першу велику біржу біткоїнів Mt. Gox (торги призупинені у 2014 році). Статки Маккалеба станом на 5 березня 2024 року становили $2,7 млрд. Девін Фінзер — співзасновник OpenSea, провідного ринку невзаємозамінних токенів (NFT). Станом на 5 березня 2024 року його статки становили $2,2 млрд, згідно з даними Forbes.

— співзасновник OpenSea, провідного ринку невзаємозамінних токенів (NFT). Станом на 5 березня 2024 року його статки становили $2,2 млрд, згідно з даними Forbes. Алекс Атала , співзасновник OpenSea у 2017 році разом з Девіном Фінзером. Успіх OpenSea у сфері NFT зробив Аталлу видатним криптоінвестором, чистий статок якого станом на 5 березня 2024 року оцінюється в $2,2 млрд.

, співзасновник OpenSea у 2017 році разом з Девіном Фінзером. Успіх OpenSea у сфері NFT зробив Аталлу видатним криптоінвестором, чистий статок якого станом на 5 березня 2024 року оцінюється в $2,2 млрд. Кім Хьонг Ньон є співзасновником і виконавчим віцепрезидентом компанії Dunamu, яка управляє провідною криптовалютною біржею Південної Кореї Upbit. Хьонг Ньон став одним з перших криптомільярдерів Південної Кореї, його статки становлять $1,95 млрд.

є співзасновником і виконавчим віцепрезидентом компанії Dunamu, яка управляє провідною криптовалютною біржею Південної Кореї Upbit. Хьонг Ньон став одним з перших криптомільярдерів Південної Кореї, його статки становлять $1,95 млрд. Нікіл Вішванатан і Джо Лау співзаснували компанію Alchemy у 2017 році. Станом на 5 березня 2024 року статки кожного з них оцінювалися в $1,5 млрд.

співзаснували компанію Alchemy у 2017 році. Станом на 5 березня 2024 року статки кожного з них оцінювалися в $1,5 млрд. Кемерон і Тайлер Вінклвосс, відомі своєю ранньою співпрацею з Facebook, зробили значні інвестиції в Біткоїн і стали співзасновниками криптовалютної біржі Gemini. Їхні ранні інвестиції в Біткоїн та успіх Gemini призвели до того, що станом на 5 березня 2024 року статки кожного з них оцінюються в $1,4 млрд, згідно з Forbes.

Крім того, оскільки криптовалюта продовжує все ширше сприйматися як законна інвестиція в мейнстрім, багато компаній зараз володіють великими активами в криптовалюті, в тому числі й в біткоїнах:

Кити впливають на ліквідність, тримаючи велику кількість криптовалюти у своїх гаманцях, що може зменшити загальну доступність цієї криптовалюти на ринку. Коли значна частина монет зосереджена на кількох рахунках і не рухається, це знижує ліквідність конкретної криптовалюти. Така знижена ліквідність може ускладнити для інших трейдерів купівлю або продаж монети.

Кити також можуть впливати на розвиток або напрямок розвитку певного блокчейну, якщо токени також використовуються для голосування в рамках протоколу децентралізованого управління.

Зважаючи на швидкі зміни в криптовалютному світі, важливо, щоб інвестори залишалися обізнаними про поведінку китів і враховували ці фактори при формуванні власних стратегій. Тільки шляхом глибокого розуміння ринку та критичного аналізу можна мінімізувати ризики та скористатися можливостями, що виникають у світі криптовалют.

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