Скільки українці сплатили військового збору в 2025

21.11.2025 17:30
Ольга Деркач

Протягом січня – жовтня 2025 року платники податків перерахували до державного бюджету 131,7 млрд гривень військового збору

Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року (36,6 млрд грн), обсяг надходжень зріс майже в чотири рази, або на 95,1 млрд грн.

Найбільші суми сплачено платниками:

  • м. Київ – 42,4 млрд грн;
  • Дніпропетровської області – 14,8 млрд грн;
  • Львівської області – 10,2 млрд грн;
  • Харківської області – 8,3 млрд грн.

Зростання надходжень спостерігається у всіх регіонах країни. Це свідчить про високу податкову свідомість громадян та бізнесу, а також активну підтримку обороноздатності держави в умовах війни.

Суттєве збільшення надходжень зумовлене кількома факторами:

  1. Підвищенням ставки військового збору до 5 % – відповідно до законодавчих змін, які набули чинності з 1 грудня 2024 року.
  2. Зростанням фонду оплати праці та офіційного працевлаштування громадян.
  3. Підвищенням рівня податкової дисципліни, зокрема серед підприємців та самозайнятих осіб.

Читайте також: Податкова запускає цифровий сервіс ТAX Control

Нагадаємо, військовий збір сплачують усі категорії платників податків, зокрема фізичні особи, підприємці та роботодавці.

Ставки збору:

  • ФОПи 1-ї, 2-ї та 4-ї груп – 10 % від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2025 році – 800 грн щомісячно);
  • ФОПи 3-ї групи (крім е-резидентів) – 1 % від отриманого доходу, сплата здійснюється щоквартально;
  • підприємці на загальній системі оподаткування – 5 % від чистого річного оподатковуваного доходу;
  • наймані працівники – 5 % від нарахованої заробітної плати.
  • військовослужбовці та працівники силових структур (ЗСУ, СБУ, ГУР, Нацгвардія, Держприкордонслужба тощо) – 1,5 % з грошового забезпечення.

Відповідно до Закону України №4505-ІХ від 18 червня 2025 року, самозайняті особи, які були мобілізовані або уклали контракт на проходження військової служби, звільняються від сплати військового збору на час служби.

Звільнення застосовується автоматично – на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Пільга діє з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.

