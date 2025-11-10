В Україні готують заміну КВЕДам

Державна служба статистики ухвалила нову редакцію Класифікації видів економічної діяльності — NACE 2.1-UA. Вона набуде чинності 1 січня 2027 року. Відповідний наказ Держстату вже затверджено

Про це сказано в наказі Державної служби статистики.

Організаційне та методологічне впровадження нової системи доручили Департаменту статистичної методології. Протягом 15 робочих днів відомство має розробити план переходу на NACE 2.1-UA та підготувати рекомендації для її практичного застосування. Наказ буде оприлюднено на сайті Держстату не пізніше ніж через три робочі дні після отримання електронної версії документа.

Податковий консультант Михайло Смокович пояснив, що йдеться не про скасування КВЕДів, а про перехід на сучасну європейську систему.

«І в нас буде не класифікатор КВЕДів, а класифікатор NACE 2.1-UA, який має запрацювати вже з 1 січня 2027 року. Європейський класифікатор більш сучасний і самих кодів в ньому менше, а загалом суть залишається старою», — пояснив він.

Впровадження NACE 2.1-UA має на меті:

гармонізувати українську статистику з європейськими стандартами;

адаптувати систему до чинної у ЄС версії NACE Rev. 2.1;

підвищити точність економічних показників.

Новий класифікатор застосовуватиметься для юридичних осіб, їхніх філій, фізичних осіб-підприємців на спрощеній та загальній системах, а також представництв іноземних компаній. Суб’єкти господарювання групуватимуться за типом діяльності, технологічними процесами та використаними ресурсами.

Нагадаємо, 10 листопада — останній день подання декларації за дев’ять місяців для ФОПів 3-ї групи.

