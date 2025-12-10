close-btn
PaySpaceMagazine

Міноборони оновило застосунок Резерв+

10.12.2025 14:20
Ольга Деркач

Міністерство оборони України оновило застосунок Резерв+: відтепер в електронному документі (Резерв ID) автоматично відображатиметься фото власника

Міноборони оновило застосунок Резерв+

Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Для цього достатньо оновити застосунок до останньої версії та документ у ньому, йдеться в пресрелізі Міноборони.

«Ми прагнемо, щоб цифрові інструменти давали відчутну користь у повсякденних ситуаціях. Наявність фото зробить перевірку документів громадян швидшою і прозорішою для всіх», — зазначила Оксана Ферчук, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Цікаве по темі: Міноборони розширило перелік онлайн-відстрочок у Резерв+

Зверніть увагу:

  • фото з’явиться лише у користувачів, які мають біометричний паспорт;
  • Резерв ID без фото має таку ж юридичну силу, як і Резерв ID з фото;
  • у найближчі дні, через високе навантаження, фото може підтягуватися довше. Якщо цього не сталось протягом кількох днів — скористайтесь функцією «Виправити дані онлайн» у меню застосунку.

Нагадаємо, що у застосунку Резерв+ зʼявилася можливість отримати відстрочку для батьків дітей з інвалідністю. Якщо обидва батьки військовозобов’язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку в Резерв+. Головна умова — інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності.

Раніше ми писали, що у мобільному застосунку Резерв+ після останнього оновлення з’явився новий статус – «потребує базової загальновійськової підготовки». Як пояснила представниця Міністерства оборони України Галина Воловіна, така позначка з’являється тоді, коли у військовому реєстрі відсутні дані про військово-облікову спеціальність конкретної особи.

Крім того, на початку липня у мобільному застосунку Резерв+ запрацював сервіс сплати штрафу за неуточнення даних вчасно. Відтоді Міністерство оборони розширювало функціонал. Які види штрафів можна сплатити у Резерв+ та як це зробити читайте тут.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Рада розгляне зміни до регулювання банківської системи — Гетманцев

Біткоїн раптово зіткнувся з ризиком падіння до $70 000

Дубілет оголосив про запуск нового сервісу для бізнесу

Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органи
google news
Новини по темі
НКЦПФР запустить особові інвестиційні рахунки 10.12.2025

НКЦПФР запустить особові інвестиційні рахунки
Уряд шукає управителя для активів виробника «Моршинської» та «Миргородської» 28.11.2025

Уряд шукає управителя для активів виробника «Моршинської» та «Миргородської»
Уряд затвердив єдиний формат бізнес-планів для участі у грантах від держави 27.11.2025

Уряд затвердив єдиний формат бізнес-планів для участі у грантах від держави
Президент підписав закон про швидкий мобільний інтернет для кожного українця 25.11.2025

Президент підписав закон про швидкий мобільний інтернет для кожного українця
Уряд згортає програму «Національний кешбек» 24.11.2025

Уряд згортає програму «Національний кешбек»
Гетманцев закликав не штрафувати ФОПи 1-ї групи за відсутність терміналів 22.11.2025

Гетманцев закликав не штрафувати ФОПи 1-ї групи за відсутність терміналів
Вибір редакції
Всі
Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів
ТОП статей 05.12.2025

Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів

 Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards
ТОП статей 28.11.2025

Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards
Останні новини
Сьогодні  19:00

Вартість інтернету в Україні може зрости у 10 разів

 Сьогодні  17:50

Western Union запустить стейблкартку для ринків із високою інфляцією

 Сьогодні  16:40

ПриватБанк надав Нафтогазу ₴5 млрд кредиту

 Сьогодні  15:30

НКЦПФР запустить особові інвестиційні рахунки

 Сьогодні  14:20

Міноборони оновило застосунок Резерв+

 Сьогодні  13:10

Бики з Волл-стріт спрогнозували ціну Біткоїна

 Сьогодні  12:10

Скільки грошей залучила держава від ОВДП — Мінфін

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.