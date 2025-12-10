Міноборони оновило застосунок Резерв+

Міністерство оборони України оновило застосунок Резерв+: відтепер в електронному документі (Резерв ID) автоматично відображатиметься фото власника

Для цього достатньо оновити застосунок до останньої версії та документ у ньому, йдеться в пресрелізі Міноборони.

«Ми прагнемо, щоб цифрові інструменти давали відчутну користь у повсякденних ситуаціях. Наявність фото зробить перевірку документів громадян швидшою і прозорішою для всіх», — зазначила Оксана Ферчук, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Зверніть увагу:

фото з’явиться лише у користувачів, які мають біометричний паспорт;

Резерв ID без фото має таку ж юридичну силу, як і Резерв ID з фото;

у найближчі дні, через високе навантаження, фото може підтягуватися довше. Якщо цього не сталось протягом кількох днів — скористайтесь функцією «Виправити дані онлайн» у меню застосунку.

Нагадаємо, що у застосунку Резерв+ зʼявилася можливість отримати відстрочку для батьків дітей з інвалідністю. Якщо обидва батьки військовозобов’язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку в Резерв+. Головна умова — інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності.

Раніше ми писали, що у мобільному застосунку Резерв+ після останнього оновлення з’явився новий статус – «потребує базової загальновійськової підготовки». Як пояснила представниця Міністерства оборони України Галина Воловіна, така позначка з’являється тоді, коли у військовому реєстрі відсутні дані про військово-облікову спеціальність конкретної особи.

Крім того, на початку липня у мобільному застосунку Резерв+ запрацював сервіс сплати штрафу за неуточнення даних вчасно. Відтоді Міністерство оборони розширювало функціонал. Які види штрафів можна сплатити у Резерв+ та як це зробити читайте тут.

