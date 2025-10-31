Міноборони розширило перелік онлайн-відстрочок у Резерв+

Міністерство оборони України розширило перелік відстрочок у застосунку для військових Резерв+

Про це йдеться в пресрелізі Міноборони.

Тепер отримати відстрочку онлайн можуть батьки та матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права.

Як отримати відстрочку онлайн:

Подайте запит у застосунку Резерв+. Система перевірить наявність підстав у державних реєстрах. У разі підтвердження — відстрочка надається автоматично, а інформація про це з’являється в електронному військовому документі.

Процес повністю автоматизований, зазвичай триває від кількох хвилин до кількох годин і не потребує збору довідок та відвідування ТЦК.

Для отримання цього типу відстрочки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян (ДРАЦС) має бути актуальна інформація про дитину, а також про смерть чи втрату батьківських прав іншого з батьків. Якщо ці дані відсутні, необхідно звернутися з відповідними документами до будь-якого зручного відділу ДРАЦС.

Таким чином, у Резерв+ вже доступні 10 типів онлайн-відстрочок.

Для таких категорій:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

жінки та чоловіки військових з дитиною;

батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

студенти, аспіранти;

працівники вищої та профосвіти.

Нагадаємо, що у застосунку Резерв+ з’явилася можливість сплатити штраф за ще одне порушення правил/порядку військового обліку — непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання. Також Уряд унормував використання сервісу електронної черги.

