У Резерв+ можна сплатити 9 видів штрафів: як це зробити

05.09.2025 11:20
Ольга Деркач

На початку липня у мобільному застосунку Резерв+ запрацював сервіс сплати штрафу за неуточнення даних вчасно. Відтоді Міністерство оборони розширювало функціонал, і наразі у такий спосіб можна сплатити штрафи вже за дев’ять видів порушень правил військового обліку

Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

За які порушення можна сплатити штраф в Резерв+

Зараз у застосунку можна сплатити штраф, якщо ви:

  • не уточнили дані до 16 липня 2024 року;
  • не прибули за повісткою до ТЦК та СП;
  • не стали на військовий облік, коли виповнилося 25 років;
  • не стали на військовий облік за новою адресою;
  • не стали на військовий облік після прибуття з установи виконання покарань;
  • не стали на військовий облік за місцем перебування як ВПО;
  • не перебували на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;
  • не надали майно (будівлі, споруди, транспорт) під час мобілізації;
  • не пройшли або відмовились від проходження ВЛК.

Один сплачений штраф закриває лише те порушення, за яке він був нарахований.

Цікаве по темі: У Резерв+ зʼявилися нові види відстрочок

Як сплатити штраф:

  1. Завантажте застосунок Резерв+ у App Store (для пристроїв iOS/Apple) або Google Play (для Android).
  2. Авторизуйтесь у застосунку, перейдіть до розділу «Штрафи онлайн» та подайте заяву про визнання порушення.
  3. Протягом трьох днів ТЦК та СП має розглянути заяву та надіслати постанову про порушення. Після цього зʼявляється можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 грн — 50% від повної суми. На оплату дається 20 днів.

Якщо не сплатити вчасно — доведеться платити 17 000 грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів сума подвоюється і становитиме 34 000 грн.

Після оплати червона стрічка з попередженням про порушення у застосунку зникає. Весь процес зазвичай триває близько 4 днів. Щоб побачити свій актуальний статус, після сплати штрафу оновіть військовий документ у Резерв+.

Міноборони наголошує, що обов’язок виконувати вимоги військового обліку зберігається. Тому повістки можуть надходити й надалі. Систематичне ігнорування повісток стане підставою для притягнення до кримінальної відповідальності та інших правових обмежень.

Джерело: Міноборони.

