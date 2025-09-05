У Резерв+ можна сплатити 9 видів штрафів: як це зробити

На початку липня у мобільному застосунку Резерв+ запрацював сервіс сплати штрафу за неуточнення даних вчасно. Відтоді Міністерство оборони розширювало функціонал, і наразі у такий спосіб можна сплатити штрафи вже за дев’ять видів порушень правил військового обліку
За які порушення можна сплатити штраф в Резерв+
Зараз у застосунку можна сплатити штраф, якщо ви:
- не уточнили дані до 16 липня 2024 року;
- не прибули за повісткою до ТЦК та СП;
- не стали на військовий облік, коли виповнилося 25 років;
- не стали на військовий облік за новою адресою;
- не стали на військовий облік після прибуття з установи виконання покарань;
- не стали на військовий облік за місцем перебування як ВПО;
- не перебували на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;
- не надали майно (будівлі, споруди, транспорт) під час мобілізації;
- не пройшли або відмовились від проходження ВЛК.
Один сплачений штраф закриває лише те порушення, за яке він був нарахований.
Цікаве по темі: У Резерв+ зʼявилися нові види відстрочок
Як сплатити штраф:
- Завантажте застосунок Резерв+ у App Store (для пристроїв iOS/Apple) або Google Play (для Android).
- Авторизуйтесь у застосунку, перейдіть до розділу «Штрафи онлайн» та подайте заяву про визнання порушення.
- Протягом трьох днів ТЦК та СП має розглянути заяву та надіслати постанову про порушення. Після цього зʼявляється можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 грн — 50% від повної суми. На оплату дається 20 днів.
Якщо не сплатити вчасно — доведеться платити 17 000 грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів сума подвоюється і становитиме 34 000 грн.
Після оплати червона стрічка з попередженням про порушення у застосунку зникає. Весь процес зазвичай триває близько 4 днів. Щоб побачити свій актуальний статус, після сплати штрафу оновіть військовий документ у Резерв+.
Міноборони наголошує, що обов’язок виконувати вимоги військового обліку зберігається. Тому повістки можуть надходити й надалі. Систематичне ігнорування повісток стане підставою для притягнення до кримінальної відповідальності та інших правових обмежень.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Дія.Підпис тепер можна використовувати в ЄС
Податкова запустила новий інструмент для перевірки бізнесу — SAF-T UA
Британсько-український стартап став резидентом Дія.Сity
Джерело: Міноборони.