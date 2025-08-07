close-btn
У Резерв+ зʼявилися нові види відстрочок

07.08.2025 10:00
Ольга Деркач

В оновленні застосунку Резерв+ додалися нові відстрочки – для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність І або II групи та для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій

У Резерв+ зʼявилися нові види відстрочок Фото: mod.gov.ua

У Міністерстві оборони України наголошують, щоб отримати відстрочку для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність І або II групи, інформація про інвалідність має бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або у відповідній інформаційній системі Пенсійного фонду України, а також необхідно мати запис про шлюб в Державному реєстрі актів цивільного стану.

У Міноборони додають, щоб отримати відстрочку для працівників освіти, необхідно мати такі дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти:

  • відмітку про основне місце роботи;
  • зарплатну ставку не меншу за 0,75;
  • відмітку про те, чи входить особа у кадрову групу освітнього процесу в одній зі сфер: вищій, фаховій передвищій, професійній освіті або працює на адміністративній посаді, що відноситься до викладацької категорії.

Цікаве по темі: У застосунку Резерв+ запустили нову функцію

Якщо посада працівника закладу освіти відповідає трьом вказаним вище критеріям, але відстрочка в Резерв+ не оформлюється — потрібно звернутись до закладу освіти — роботодавця, який має перевірити і за потреби уточнити дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Оформлюється відстрочка просто: треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+, вибрати пункт «Подати запит на відстрочку», а потім відповідну категорію — і згодом надійде сповіщення із результатом.

Відстрочки в Резерв+ запустилися в листопаді минулого року. Зараз 40% від усіх відстрочок оформлюється саме в застосунку.

Запуск сервісу реалізовано Міністерством оборони України у співпраці з Міністерством освіти і науки України та ДП «Інфоресурс», за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, що впроваджує Академія електронного управління (Естонія). А також за підтримки Світового банку в межах проєкту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів» (UIHERP), Федерального міністерства оборони Німеччини та Офісу ефективного регулювання BRDO.

Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органи
