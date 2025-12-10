НКЦПФР запустить особові інвестиційні рахунки

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) заявила, що готує фінансовий ринок до суттєвих змін, а найближчим ключовим кроком має стати запуск особових інвестиційних рахунків

Про це написав голова НКЦПФР Руслан Магомедов у своєму Telegram, назвавши процес частиною руху до «Фондового ринку 2.0».

«Зараз ми готуємо фінансовий ринок до суттєвих змін. Найближчий ключовий крок — запуск особових інвестиційних рахунків. Це формує сучасну фінансову архітектуру, яка потребує свіжої експертизи та нових ідей», — напсиав Магомедов.

За його словами, запуск особових інвестиційних рахунків має сформувати «сучасну фінансову архітектуру», яка потребує «свіжої експертизи та нових ідей». У зв’язку з цим Комісія переходить до «наступних кроків трансформації» та впроваджує зміни в керівному складі як продовження реформи регулятора і посилення інституції на всіх рівнях.

Цікаве по темі: НКЦПФР розширила список SCAM-проєктів

Магомедов зазначив, що люди, які працювали роками, «зробили великий внесок» і продовжують професійний шлях поза Комісією, а оновлення кадрів він назвав новим етапом і можливістю для розвитку ринку.

Також НКЦПФР повідомила, що продовжує пошук фахівців. Серед пріоритетних напрямків назвали корпоративне управління, аналіз фінансової звітності та пруденційний нагляд, євроінтеграцію, міжнародну співпрацю та інші сфери.

Нагадаємо, що НКЦПФР відмовилася виступати регулятором крипторинку в Україні. Це рішення пов’язане з оновленою редакцією законопроєкту про віртуальні активи, у якій Комісію повністю виключено з переліку органів, відповідальних за нагляд.

Раніше ми писали, що 23 вересня Комісія затвердила Дорожню карту та аналіз «Імплементація законодавства ЄС у сфері ринків капіталу у зв’язку зі вступом України до ЄС» за розділом 9 «Фінансові послуги». Документ визначає етапи і строки імплементації та слугуватиме практичним інструментом для наближення українського ринку капіталу до стандартів ЄС у процесі переговорів про вступ України до ЄС.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Revolut додав підтримку Solana

Binance звільнила працівника за зловживання інсайдерською інформацією

Дубілет оголосив про запуск нового сервісу для бізнесу