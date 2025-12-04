Revolut додав підтримку Solana

Британський фінтех-гігант з українським корінням Revolut офіційно додав нативну підтримку Solana (SOL). Тепер користувачі можуть у застосунку здійснювати платежі в SOL, переказувати SOL і навіть брати участь у стейкінгу SOL

Досі підтримка Solana в Revolut була обмежена трейдингом та інвестиційними продуктами, але в останньому оновленні з’явилося більше можливостей.

Окрім згаданих функцій, користувачі тепер можуть користуватися одноранговими P2P-платежами та виведенням коштів, а також надсилати, отримувати й оплачувати через мережу Solana не лише її нативним токеном, а й Tether (USDT) та USD Coin (USDC).

Solana вже інтегрована з Cash App, Venmo та Western Union, тож тепер її присутність у глобальному фінтех-секторі стає ще помітнішою.

Цікаве по темі: Revolut запустив нову функцію у застосунку

Що нативна підтримка Solana означає для користувачів Revolut

Як один із найпопулярніших платіжних застосунків у Європі, Revolut досить повільно інтегрував криптомережі порівняно з частиною конкурентів.

Досі користувачі мали доступ до обмеженої кількості мереж, зокрема Біткоїн (BTC), Ethereum (ETH) та Ripple.

Відповідно, нові оновлення для SOL — важливий крок: фактично Revolut може стати зручним входом у екосистему Solana для близько 65 млн користувачів. Тепер увага прикута до того, чи принесе наступного тижня конференція Breakpoint 2025 в Абу-Дабі додаткові оновлення.

Нагадаємо, що Revolut завершив продаж частини акцій, унаслідок чого компанію оцінили у $75 млрд. Угодy очолили Coatue, Greenoaks, Dragoneer та Fidelity Management & Research Company за участю широкого кола інвесторів, зокрема Андрісен Хоровіц (а16z), Франклін Темплтон та Ті Роу Прайс Асошіейтс.

Раніше ми писали, що Revolut повідомив, що цього року запустить власну платіжну платформу в Індії — це буде перший вихід компанії на один із найбільших у світі ринків цифрових платежів у межах глобальної експансії.

Джерело: Finbold.