Revolut отримав ліцензію MiCA

Британський фінтех-гігант з українським корінням Revolut отримав ліцензію на роботу з криптоактивами (Markets in Crypto Assets, MiCA) від Комісії з цінних паперів та бірж Кіпру (CySEC)

Ця ліцензія дає Revolut право надавати та просувати свої послуги з криптоактивами у всіх 30 країнах Європейської економічної зони (EEA) відповідно до регулювання MiCA. Ліцензія також підтримує плани компанії з подальшої експансії та розвитку інновацій у криптосекторі.

З часу запуску торгівлі криптовалютами у 2017 році Revolut суттєво розширив свої можливості та готується до запуску продукту «Crypto 2.0». Це нове покоління криптопослуг, що включає понад 280 монет, стейкінг без комісій із винагородою до 22% річних (APY), а також конвертацію стейблкоїнів у долари США за курсом 1:1 без спредів.

Єдина екосистема для криптооперацій

У поєднанні з картками Revolut Visa і Mastercard, які підтримують криптоплатежі, інструментами для швидкого введення та виведення коштів, а також біржею Revolut X із низькими торговими комісіями (0,00–0,09%), компанія пропонує одну з найзручніших і найвигідніших криптоплатформ у Європі.

Минулого року Revolut запустив окрему криптобіржу Revolut X у Великій Британії, а згодом розширив її на всі ринки ЄЕЗ. Нещодавно для користувачів Revolut X стали доступні мобільні додатки в App Store і Google Play. Сьогодні кількість користувачів криптопродуктів Revolut перевищує 14 млн у всьому світі.

Компанія також розвиває сервіс Revolut Ramp, який спрощує процес купівлі криптоактивів безпосередньо у гаманцях завдяки партнерству з MetaMask і Ledger.

У компанії зазначили, що ліцензія від CySEC є важливим кроком у розвитку криптонапряму та свідчить про відповідність Revolut регуляторним вимогам MiCA. Керівництво додає, що дозвіл створює умови для подальшого розширення лінійки криптопродуктів і зміцнення довіри користувачів.

Також Revolut планує запровадити конвертацію між стейблкоїнами та доларом США у співвідношенні 1:1 без спредів. За словами представників компанії, це має спростити операції між традиційними й цифровими фінансами.

Revolut — британська фінтех-компанія, заснована у 2015 році. Спочатку сервіс надавав послуги з переказів і обміну валют, а згодом розширився до ширшого набору фінансових продуктів для приватних і бізнес-клієнтів. Нині компанія має понад 65 млн користувачів у світі, які здійснюють понад пів мільярда транзакцій щомісяця.

