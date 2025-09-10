Revolut представив нову послугу

Британський фінтех-гігант з українським корінням Revolut готується до нового покоління платежів для бізнесу, представляючи опцію Pay by Bank. Вона дозволяє обійти карткові мережі та списувати кошти напряму з банківських рахунків клієнтів

Запуск відбувся на тлі стрімкого зростання популярності платежів за допомогою відкритого банкінгу у Великій Британії: лише за минулий рік їхня кількість зросла з 15 млн до 27 млн транзакцій щомісяця.

Сьогодні близько 14 млн користувачів щомісяця обирають Pay by Bank, і цей метод поступово стає масовою альтернативою карткам.

Для бізнесу це більш безпечний спосіб приймати платежі та знижувати витрати, оскільки відпадає потреба у сплаті карткових комісій. Крім того, операції підтверджуються напряму у банківському застосунку клієнта, що суттєво знижує ризики шахрайства та чарджбеків.

Користувачам також зручно: вони оплачують напряму з рахунку без введення даних картки. Якщо платіж здійснюється зі смартфона — авторизація відбувається у застосунку, якщо з комп’ютера — достатньо відсканувати QR-код.

Цікаве по темі: Засновник Revolut може увійти до топ-10 найбагатших людей Великої Британії

«Платіжний ринок змінюється, і бізнес шукає рішення, що допомагають уникати шахрайства та розширювати можливості, — зазначає Алекс Кодіна, генеральний менеджер з роботи з торговцями у Revolut. — Нова опція Pay by Bank саме про це. Ми допомагаємо компаніям приймати платежі наступного покоління, а клієнтам — отримувати безпечний і зручний досвід. Це може стати справжнім проривом для всіх, хто користується нашим Revolut Gateway».

Спочатку функція буде доступна у Великій Британії, Австрії, Бельгії, Хорватії, Фінляндії, Франції, Греції, Німеччині, Ірландії, Італії, Литві, Нідерландах, Португалії та Іспанії. Далі список країн буде розширюватися.

Нагадаємо, що Revolut уклав багаторічну угоду з Google Cloud на мільйони доларів, щоб пришвидшити своє глобальне зростання.

Джерело: Finextra.