Revolut запустив ощадні рахунки для дітей та підлітків

29.08.2025 11:40
Ольга Деркач

Фінтех-гігант з українським корінням Revolut представив новий ощадний рахунок Instant Access Savings для клієнтів віком від 6 до 15 років із відсотковою ставкою до 4,5%

Фото: pexels.com

Мета цього кроку — допомогти молодим користувачам вчитися фінансової відповідальності, одночасно отримуючи конкурентний дохід від власних заощаджень.

Глобальний фінтех-гігант обслуговує понад 11 млн клієнтів у Великій Британії та понад 60 млн у світі. Нові рахунки працюють на базі Clearbank і пропонують:

  • відсутність вимог до мінімального депозиту;
  • безкоштовне зняття коштів;
  • щоденне нарахування відсотків.

Рівень ставки залежить від тарифного плану батьків або опікунів:

  • Standard і Plus — 3,5% AER;
  • Premium — 3,75% AER;
  • Metal — 4% AER;
  • Ultra — максимальні 4,5% AER.

Цікаве по темі: Revolut веде діалог з НБУ щодо ліцензування — Пишний

Сума заощаджень обмежена £3 500, а кошти захищені Схемою компенсації фінансових послуг (FSCS) у межах £85 000 захисту батьківського рахунку.

«У Revolut ми віримо, що фінансова грамотність починається змалку. Новий рахунок Instant Access Savings для дітей і підлітків — це не лише інструмент для накопичень, а й практичний урок того, як гроші можуть зростати. Наша місія — дати наступному поколінню інструменти, які допоможуть їм почуватися впевнено у фінансах і будувати здорове фінансове майбутнє», — підкреслив Карло Спада, керівник напряму дитячих продуктів Revolut.

Нагадаємо, що Revolut вивчає можливість придбання американського банку з національною ліцензією, щоб спростити та пришвидшити вихід на найбільший банківський ринок світу. Мета такого кроку — масштабувати кредитний бізнес.

Раніше ми писали, що Revolut запустив індивідуальні ощадні інвестиційні рахунки (Stocks and Shares ISA) та опції вкладень у біржові фонди (ETF), що котируються у Великій Британії. Нові інструменти стали доступні для 11 мільйонів користувачів через інвестиційний підрозділ компанії — Revolut Trading.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Revolut запустить власного фінансового ШІ-помічника

Revolut відновить надання криптопослуг в США

Revolut розпочав співпрацю з європейським платіжним сервісом Wero

Джерело: Fintech.Global.

