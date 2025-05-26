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Revolut розпочав співпрацю з європейським платіжним сервісом Wero

26.05.2025 19:00
Ольга Деркач
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Британська фінтех-компанія з українським корінням Revolut, за інформацією Finanz-Szene, розпочала співпрацю з європейським платіжним сервісом Wero

Revolut розпочав співпрацю з європейським платіжним сервісом Wero

Revolut розпочав співпрацю з європейським платіжним сервісом Wero Фото: unsplash.com

Як повідомляють ті ж джерела, Revolut наразі не планує вступати в Європейську платіжну ініціативу (EPI), яка створила Wero, як акціонер. Однак компанія нібито стає членом мережі, що означає, що вона має намір надавати Wero як платіжне рішення для своїх клієнтів. Ще не відомо, коли партнерство буде офіційно оголошено.

Якщо цей крок буде підтверджено, Revolut стане одним із перших фінтех-банків, які приєдналися до загальноєвропейського проєкту, оскільки до цього часу в EPI брали участь лише традиційні фінансові установи.

Також, як частина цього кроку, Revolut, за повідомленнями, тисне на інші банки, щоб вони впровадили рішення для електронної комерції, окрім функції peer-to-peer від Wero. Один з контактів підкреслив, що, оскільки Revolut відомий ефективним виведенням нових послуг на ринок, цей крок може прискорити реалізацію всього проєкту.

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Роландас Ютейка, генеральний директор Revolut Securities Europe, підкреслив, що його компанія зосереджена на тому, щоб стати глобальним банком, і планує вийти на ринки по всьому світу. Крім того, Revolut має намір стати фінансовою установою, до якої звертатимуться роздрібні та бізнес-клієнти, надаючи всі необхідні фінансові послуги в одному єдиному місці.

Наразі компанія працює над виходом на нові ринки, де раніше не була представлена, зокрема в Бразилії, Мексиці, Австралії, Новій Зеландії, Індії та Японії.

Крім того, Revolut нещодавно підтвердила свої плани відкрити нову штаб-квартиру в Західній Європі, в Парижі, що відповідає її меті розширити свою присутність в Європейській економічній зоні (ЄЕЗ). Ця заява була зроблена одночасно з наміром компанії подати заявку на отримання французької банківської ліцензії. Тоді Revolut зазначила, що ця ініціатива є частиною стратегії розширення послуг та регуляторної присутності в регіоні. Париж було обрано з огляду на зростаюче значення Франції як фінансового центру, а також завдяки наявності регуляторної бази, що сприяє банківській діяльності.

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Джерело: The Paypers.

Рубрики: FinTechСвітНовиниТехнології
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