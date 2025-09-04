close-btn
Revolut підписав багатомільйонну угоду з Google

04.09.2025 14:30
Ольга Деркач

Британський фінтех-гігант з українським корінням Revolut уклав багаторічну угоду з Google Cloud на мільйони доларів, щоб пришвидшити своє глобальне зростання

Фото: unsplash.com

Цей крок розглядають як ключовий елемент стратегії компанії, яка прагне охопити понад 100 млн клієнтів у всьому світі.

Revolut інтегруватиме хмарні технології Google у всі аспекти своєї діяльності — від бекенд-операцій до роботи клієнтського застосунку. Крім того, компанія використовуватиме інструменти штучного інтелекту (ШІ) та машинного навчання Google, включно з моделями Gemini, щоб покращити виявлення шахрайства та пропонувати більш персоналізовані фінансові продукти клієнтам по всьому світу.

«Це партнерство дозволить нам швидко масштабувати наші послуги, створювати ще більш персоналізований та цінний досвід для клієнтів і продовжувати випереджати традиційний фінансовий сектор», — зазначив Девід Тірадо, віцепрезидент із глобального бізнесу та прибутковості Revolut.

Цікаве по темі: Засновник Revolut може увійти до топ-10 найбагатших людей Великої Британії

Компанія Revolut, заснована у 2015 році, стрімко перетворилася на успішний фінтех-проєкт Великої Британії та Європи. Якщо у 2018 році компанія мала 1,5 млн користувачів, то зараз їхня кількість перевищує 60 млн.

Спочатку Revolut стартував як застосунок для управління грошима, але з часом активно розширив сферу своєї діяльності.

Партнерство з Google стане основою для розвитку низки нових продуктів і сервісів, запущених протягом останнього року: від власних банкоматів у Європі до інноваційних інструментів заощаджень та інвестування, а також планів конкурувати з телеком-операторами, пропонуючи мобільні тарифи у Великій Британії та Німеччині.

Нагадаємо, що Revolut запустив процес, який дозволяє частині співробітників продати свої акції за вартості компанії у $75 млрд. Кожна акція у цьому продажі буде оцінюватися у $1 381,06. Компанія вже отримала попит на ці акції як від нових, так і від існуючих інвесторів.

Джерело: Finextra.

Рубрики: FinTechGoogleНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
