Фінансова грамотність в Україні стає критичним пріоритетом — причини

15.12.2025 19:40
Микола Деркач

Стрімкий розвиток фінансових технологій це не лише нові можливості для банківського ринку, а і нові виклики як для споживачів фінансових послуг, так і для регуляторів

Фото: freepik.com, pngwing.com

Про це заявила під час панельної дискусії «Майбутнє фінансів» на форумі UAFIN.TECH 2025 Ольга Білай, директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, передає пресслужба ФГВФО. За її словами, чи не у першу чергу розвиток фінтеху впливає на швидкість фінансових операції.

«Зазвичай говориться про прискорення та спрощення процесу залучення коштів банківською системою, про швидкість надання кредитів. А ми, як страховик депозитів, дивимося на це питання ще під іншим кутом, адже тут йдеться і про швидкість потенційного відтоку коштів із будь-якого банку», – сказала Ольга Білай.

Вона підсумувала: швидкість та простота фінансових операцій не повинні створювати ілюзію їхньої абсолютної безпечності. І тут важливим постає питання розвитку цифрової грамотності та фінансової обізнаності українців на тлі розвитку фінансових технологій. І у цьому має бути зацікавлена не тільки держава, а і всі система – банки, виробники та продавці товарів і послуг тощо.

«Існують дослідження, які показують: люди, які не розрізняють штучно згенерований контент від реального – частіше стають жертвами фінансових шахрайств. Втративши один раз кошти – вони надалі часто обмежують використання фінансових технологій», – сказала Ольга Білай.

Довідково: UAFIN.TECH об’єднує провідних міжнародних гравців фінансового ринку, банкірів, підприємців, інвесторів і технологічних новаторів для спільного визначення майбутнього фінансової екосистеми України та регіону.

Цьогорічні конференція присвячена темі Future of Embedded Finance — фінансам, інтегрованим у продукти та сервіси, які щодня використовуються. На конференції з-поміж іншого йшлося про те, як відповідна трансформація створює нові моделі монетизації, змінює підходи до клієнтського досвіду, відкриває нові ринки для компаній та які виклики несе.

