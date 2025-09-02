close-btn
PaySpaceMagazine

Revolut проведе вторинний продаж акцій: компанію оцінили в $75 млрд

02.09.2025 11:20
Ольга Деркач

Британський фінтех-гігант з українським корінням Revolut запустив процес, який дозволяє частині співробітників продати свої акції за вартості компанії у $75 млрд

Revolut проведе вторинний продаж акцій: компанію оцінили в $75 млрд

Фото: pexels.com

Згідно з внутрішньою запискою для персоналу, яку бачив Bloomberg, кожна акція у цьому продажі буде оцінюватися у $1 381,06. У документі зазначається, що компанія вже отримала попит на ці акції як від нових, так і від існуючих інвесторів.

Співробітники компанії зможуть продати до 20% своїх часток, повідомила особа, знайома з деталями, яка побажала залишитися неназваною, оскільки інформація ще не оприлюднена.

Ця угода закріплює за Revolut статус однієї з найдорожчих фінтех-компаній світу. Нова оцінка зросла у порівнянні з $45 млрд, які компанія отримала під час минулорічного вторинного продажу акцій, і тепер перевищує ринкову капіталізацію Barclays Plc, хоча йдеться про приватний продаж, а не про публічні торги.

«Як частина нашої відданості співробітникам, ми регулярно створюємо можливості для отримання ліквідності, — заявив представник компанії. — Зараз відбувається вторинний продаж акцій співробітників, і ми не даватимемо додаткових коментарів, доки процес не буде завершено».

Цікаве по темі: Revolut запустив ощадні рахунки для дітей та підлітків

Під час вторинних угод приватні компанії дозволяють чинним інвесторам продавати свої акції іншим покупцям без випуску нових. Оскільки ринок IPO здебільшого залишається «сплячим» протягом останніх трьох років, чимало великих фінтех-компаній вдаються до приватних продажів, щоб забезпечити співробітникам доступ до ліквідності.

У минулорічному вторинному продажі акцій Revolut раунд очолили американські інвестори Coatue, D1 Capital Partners та Tiger Global. У тій угоді генеральний директор Нік Сторонський продав акцій приблизно на $250 млн, що становило від 40% до 60% від загального обсягу продажу на близько $500 млн.

Revolut — не єдина європейська фінтех-компанія, яка прагне скористатися відновленням інтересу інвесторів. Klarna Group Plc, розглядала відновлення планів IPO в Нью-Йорку цього місяця.

Revolut швидко розвивається і торік обслугувала більше клієнтів, ніж HSBC Holdings Plc, що дозволило фінтех-компанії збільшити виручку на 72% — до $4 млрд — і отримати прибуток. Зараз у компанії понад 60 млн клієнтів.

Цифрова фінансова компанія продовжує міжнародну експансію та розглядає можливість залучення інвестиційних банкірів для потенційного придбання банку у США з метою отримання банківської ліцензії.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Revolut запускає інвестиційні рахунки ISA та доступ до ETF

Revolut запустить власного фінансового ШІ-помічника

Revolut відновить надання криптопослуг в США

Рубрики: FinTechСвітНовини
google news
Новини по темі
Revolut запустив ощадні рахунки для дітей та підлітків 29.08.2025

Revolut запустив ощадні рахунки для дітей та підлітків
Google та Wise тестують новий сервіс грошових переказів 14.08.2025

Google та Wise тестують новий сервіс грошових переказів
Payoneer та Citi впроваджують перекази на базі блокчейну 13.08.2025

Payoneer та Citi впроваджують перекази на базі блокчейну
Чого очікувати від впровадження відкритого банкінгу в Україні: переваги, ризики та прогнози експертів 11.08.2025

Чого очікувати від впровадження відкритого банкінгу в Україні: переваги, ризики та прогнози експертів
Revolut веде діалог з НБУ щодо ліцензування — Пишний 07.08.2025

Revolut веде діалог з НБУ щодо ліцензування — Пишний
Revolut хоче купити банк у США заради ліцензії 31.07.2025

Revolut хоче купити банк у США заради ліцензії
Вибір редакції
Всі
Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
ТОП статей 20.08.2025

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  20:40

НБУ не планує включати криптовалюти до міжнародних резервів

 Сьогодні  20:00

Насувається сезон альткоїнів: чи впаде Біткоїн нижче $100 000

 Сьогодні  19:20

В Україні запустили портал для скарг бізнесу на тиск

 Сьогодні  18:30

Українські підприємиці можуть отримати до ₴1,5 млн на розвиток бізнесу

 Сьогодні  17:30

Гривні — 29 років: цікаві факти про національну валюту

 Сьогодні  16:30

Власники цього токена стали мішенню для хакерів

 Сьогодні  15:30

Що буде з Біткоїном: 3 сценарії подальшого розвитку подій

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.