Засновник Revolut може увійти до топ-10 найбагатших людей Великої Британії

03.09.2025 18:40
Ольга Деркач

Засновник фінтех-компанії Revolut Нік Сторонський може стати одним із десяти найбагатших бізнесменів Великої Британії

Фото: revolut.com

Компанія Revolut дозволила своїм співробітникам продати до 20% акцій компанії у вторинному продажу за ціною $1 381,06 за акцію (близько £1 034). Це підняло загальну оцінку компанії до $75 млрд. Для порівняння, ще торік компанію оцінювали у $45 млрд.

Сторонський володіє приблизно 25% акцій Revolut. Це означає, що його статки зростуть до понад $18 млрд — цього достатньо, щоб потрапити у топ-10 найбагатших бізнесменів Великої Британії.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, найбагатшою людиною у Британії є винахідник і підприємець сер Джеймс Дайсон зі статками $19,5 млрд. На другій сходинці — власник Ineos та співвласник футбольного клубу Manchester United сер Джим Реткліфф із $16,2 млрд.

Утім, різні рейтинги оцінюють статки по-різному. Тому місце Сторонського у списку може варіюватися: за деякими даними, він поступається Реткліффу, тоді як в інших рейтингах його можуть ставити вище. У будь-якому випадку він точно потрапляє до першої десятки найбагатших британських бізнесменів. Варто зазначити, що сам Сторонський народився в росії, але відмовився від громадянства після вторгнення рф в Україну.

Revolut запустив ощадні рахунки для дітей та підлітків

Згідно з умовами пакету стимулів у Revolut, засновник отримає ще більше акцій, якщо зможе довести оцінку компанії до $150 млрд — удвічі більше від нинішнього рівня.

У компанії підтвердили вторинний продаж акцій: «У рамках нашої підтримки працівників ми регулярно створюємо можливості для них отримати ліквідність. Зараз триває вторинний продаж акцій співробітників, і ми не коментуватимемо деталі до його завершення».

Попри те, що Revolut ще не має повноцінної банківської ліцензії у Великій Британії, компанія володіє обмеженою ліцензією, яка дозволяє їй працювати у «мобілізаційній фазі» на шляху до статусу повноцінного банку.

Поточна оцінка Revolut на рівні £56 млрд робить компанію більшою за капіталізацію низки британських банків, зокрема NatWest (£41,7 млрд), Lloyds (£47,6 млрд) та Barclays (£51,6 млрд). У майбутньому Revolut планує вийти на біржу, але сам Сторонський натякає, що компанії більше пасує Нью-Йорк, а не Лондон.

Джерело: Independent.

Рубрики: FinTechГрошіСвітНовини
google news
