close-btn
PaySpaceMagazine

Банк Англії блокує повну ліцензію Revolut: причина

14.10.2025 17:10
Ольга Деркач

Британський фінтех-гігант з українським корінням Revolut стикається із затримкою отримання банківської ліцензії у Великій Британії через занепокоєння регуляторів тим, чи здатна її система контролю ризиків відповідати швидкому зростанню міжнародного бізнесу

Банк Англії блокує повну ліцензію Revolut: причина

Revolut хоче купити банк в США, щоб прискорити отримання ліцензії Фото: pixabay.com

У 2024 році Revolut отримала банківську ліцензію з певними обмеженнями — це був крок уперед на шляху до можливого виходу компанії на біржу.

За даними джерел Financial Times, представники Банку Англії вимагають від Revolut гарантій, що компанія розбудує інфраструктуру управління ризиками відповідно до масштабних планів глобальної експансії. Регулятор — Управління пруденційного регулювання (Prudential Regulation Authority) — ретельно перевіряє надійність систем контролю Revolut як у Великій Британії, так і за кордоном, перш ніж надати повноцінну банківську ліцензію.

Компанія відмовилася коментувати ситуацію, але нагадала про свою заяву у липні, де зазначала, що перебуває «на фінальних етапах отримання повноцінної банківської ліцензії».

Цікаве по темі: Revolut планує подвійне IPO у Лондоні та Нью-Йорку

«З огляду на глобальний масштаб Revolut, це найбільша та найскладніша процедура, яку коли-небудь проводили у Великій Британії, — заявляла компанія. — Ретельна перевірка — очікувана частина процесу, і зробити все правильно важливіше, ніж поспішати заради конкретної дати».

Банк Англії від коментарів утримався, зазначивши, що не обговорює окремі компанії.

Генеральний директор і співзасновник Revolut Нік Сторонський заявив, що головним пріоритетом залишається отримання британської банківської ліцензії — процес, який триває вже кілька років. Це дозволить перевести клієнтів у новий банк і почати надавати їм кредитні продукти. Керівники компанії сподіваються завершити отримання повної ліцензії цього року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Revolut виходить на ринок Індії

Revolut представив нову послугу

Revolut підписав багатомільйонну угоду з Google

Джерело: Reuters.

Рубрики: FinTechСвітНовини
google news
Новини по темі
Web3-браузери: новий рівень безпеки та приватності в інтернеті 13.10.2025

Web3-браузери: новий рівень безпеки та приватності в інтернеті
Open Finance & Payments Summit 2025 — місце, де народжується майбутнє фінансів України 09.10.2025

Open Finance & Payments Summit 2025 — місце, де народжується майбутнє фінансів України
Revolut виходить на ринок Індії 08.10.2025

Revolut виходить на ринок Індії
NovaPay запустив фінансовий застосунок у Європі 07.10.2025

NovaPay запустив фінансовий застосунок у Європі
Компанія-розробник monobank стала єдинорогом 06.10.2025

Компанія-розробник monobank стала єдинорогом
Samsung відкриває доступ до криптовалют на своїх смартфонах 04.10.2025

Samsung відкриває доступ до криптовалют на своїх смартфонах
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.10.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика

 Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
ТОП статей 08.10.2025

Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
Останні новини
Сьогодні  20:40

Пітер Шифф заперечує статус Біткоїна як «цифрового золота»

 Сьогодні  19:30

Крипторинок втратив $150 млрд через відповідь Китаю США

 Сьогодні  18:20

JPMorgan запустить торгівлю криптовалютами

 Сьогодні  17:10

Банк Англії блокує повну ліцензію Revolut: причина

 Сьогодні  16:00

Mastercard представила нову платформу: що робить

 Сьогодні  14:50

НБУ змінює вимоги до резервів банків

 Сьогодні  12:30

3 причини, чому зростання Біткоїна може затриматися

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.