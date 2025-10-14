Банк Англії блокує повну ліцензію Revolut: причина

Британський фінтех-гігант з українським корінням Revolut стикається із затримкою отримання банківської ліцензії у Великій Британії через занепокоєння регуляторів тим, чи здатна її система контролю ризиків відповідати швидкому зростанню міжнародного бізнесу

У 2024 році Revolut отримала банківську ліцензію з певними обмеженнями — це був крок уперед на шляху до можливого виходу компанії на біржу.

За даними джерел Financial Times, представники Банку Англії вимагають від Revolut гарантій, що компанія розбудує інфраструктуру управління ризиками відповідно до масштабних планів глобальної експансії. Регулятор — Управління пруденційного регулювання (Prudential Regulation Authority) — ретельно перевіряє надійність систем контролю Revolut як у Великій Британії, так і за кордоном, перш ніж надати повноцінну банківську ліцензію.

Компанія відмовилася коментувати ситуацію, але нагадала про свою заяву у липні, де зазначала, що перебуває «на фінальних етапах отримання повноцінної банківської ліцензії».

«З огляду на глобальний масштаб Revolut, це найбільша та найскладніша процедура, яку коли-небудь проводили у Великій Британії, — заявляла компанія. — Ретельна перевірка — очікувана частина процесу, і зробити все правильно важливіше, ніж поспішати заради конкретної дати».

Банк Англії від коментарів утримався, зазначивши, що не обговорює окремі компанії.

Генеральний директор і співзасновник Revolut Нік Сторонський заявив, що головним пріоритетом залишається отримання британської банківської ліцензії — процес, який триває вже кілька років. Це дозволить перевести клієнтів у новий банк і почати надавати їм кредитні продукти. Керівники компанії сподіваються завершити отримання повної ліцензії цього року.

Джерело: Reuters.