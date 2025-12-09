Binance звільнила працівника за зловживання інсайдерською інформацією

Криптовалютна біржа Binance звільнила одного зі своїх працівників після того, як підтвердила: він використав інсайдерську інформацію, щоб просувати новозапущений мемкоїн на офіційному акаунті платформи в X

У компанії уточнили, що 7 грудня 2025 року відділ внутрішнього аудиту Binance отримав повідомлення про можливе порушення й негайно розпочав розслідування, після чого оприлюднив попередні висновки.

Біржа повідомила, що її відділ внутрішнього аудиту розпочав розслідування 7 грудня після отримання сигналу про те, що співробітник Binance опублікував промоматеріали про ончейн-токен через акаунт @BinanceFutures — за лічені секунди після емісії токена о 05:29 за UTC. За даними Binance, менш ніж за хвилину після ончейн-випуску токена працівник використав текст і зображення, пов’язані з ним, у публікації на офіційному акаунті біржі. Компанія також заявила, що перевірила й підтвердила: співробітник, про якого йдеться, був пов’язаний із цим токеном.

«Такі дії є зловживанням службовим становищем заради особистої вигоди та порушують наші політики й кодекс професійної поведінки», — заявили в Binance.

Компанія назвала інцидент випадком неправомірних дій працівника та підтвердила, що співробітника негайно відсторонили від роботи до подальшого дисциплінарного рішення. У Binance також наголосили, що дотримуються принципу user-first, політики «нульової толерантності» до будь-яких порушень і продовжать посилювати внутрішній контроль та вдосконалювати політики, щоб подібні інциденти не повторювалися.

Винагорода $100 тис. для викривачів

Найбільша у світі криптовалютна біржа також заявила, що проактивно зв’язалася з правоохоронними органами в юрисдикції, де перебуває працівник, і планує співпрацювати з відповідними органами та вжити належних юридичних заходів відповідно до чинного законодавства.

У межах розслідування Binance повідомила, що перевірила кілька підтверджених звернень, надісланих через офіційний канал для викривачів, і розподілить винагороду $100 000 порівну між п’ятьма підтвердженими викривачами.

Біржа також подякувала користувачам, які публічно ділилися інформацією в X, але уточнила: надалі повідомлення слід надсилати безпосередньо на офіційну електронну адресу аудиту, щоб забезпечити приватність і право на винагороду.

«Разом ми можемо підтримувати прозору, здорову екосистему та будувати безпечніше торговельне середовище для всіх користувачів», — підсумували в Binance.

Джерело: Yahoo!Finance.