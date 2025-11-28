Уряд шукає управителя для активів виробника «Моршинської» та «Миргородської»

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило старт конкурсу з відбору управителя корпоративними правами IDS Ukraine. Йдеться про одну з найбільших компаній на ринку мінеральної води, яка виробляє бренди «Моршинська» та «Миргородська»

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму Telegram.

Початок конкурсу та умови

Агентство вже відкрило прийом тендерних пропозицій. Збір заявок триватиме до 18:00 12 грудня 2025 року. Після завершення прийому пропозицій відбудеться аукціон на платформі Prozorro. Його проведуть у грудні 2025 року.

В управління майбутньому управителю передадуть корпоративні права компаній, що забезпечують повний цикл роботи IDS Ukraine: від видобутку мінеральної води до її виробництва та дистрибуції.

За умовами конкурсу, прибуток від діяльності компанії перераховуватиметься до Державного бюджету України, окрім винагороди, яку визначать для управителя.

Очікувані надходження до бюджету

Держава прогнозує, що управління IDS Ukraine принесе бюджету щонайменше 24 млн грн щомісяця. Це базова оцінка, яку закладено в умовах конкурсу.

Контекст арешту активів

Активи IDS Ukraine перебувають під арештом із 2022 року. Вони належать російському бізнесмену Михайлу Фрідману, який перебуває під санкціями США, Європейського Союзу, Великої Британії та України.

Подача тендерних пропозицій відбувається на Prozorro.

