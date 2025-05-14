Виробник «Моршинської» запустив першу власну електростанцію

Виробник мінеральних вод «Моршинська» та «Миргородська» — компанія IDS Ukraine — зробила стратегічний крок у напрямку енергонезалежності, розпочавши виробництво власної електроенергії. На Миргородському заводі мінеральних вод запрацювала перша сонячна електростанція (СЕС) потужністю 1,4 мегавата

Як компанія повідомила Forbes, нова СЕС вже з першого дня почала генерувати електроенергію. Навіть за похмурої погоди вона здатна забезпечувати до 600 кВт/год. Очікується, що щорічно станція дозволятиме економити від €150 000 до €200 000 на рахунках за електроенергію — залежно від погодних умов і ринкової вартості.

У реалізацію цього проєкту IDS Ukraine інвестувала понад €500 000 (без ПДВ).

Загальне річне енергоспоживання групи компаній становить 28 МВт: з них 5 МВт припадає на Миргородський завод, решта — на завод «Оскар» у Моршині. Саме там планується другий етап енергетичної модернізації: у 2026 році компанія має намір запустити ще одну СЕС потужністю 1,6 МВт.

Крім того, IDS Ukraine раніше вже вклала €460 000 у встановлення дизельного генератора для Миргородського підприємства. Завдяки цьому загальна потужність резервного енергоживлення зросла до 1,6 МВт.

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Компанія підкреслює, що ці кроки є частиною комплексної стратегії захисту бізнесу від перебоїв в електропостачанні та сприяють сталому розвитку виробництва.

Нагадаємо, що Нова пошта запустила другу сонячну електростанцію. СЕС на 700 КВт зʼявилася на терміналі у Києві. Вартість проєкту — 13,5 млн грн.

На початку січня цього року Нова пошта запустила СЕС на даху Київського інноваційного терміналу. Вона має потужність 1 МВт та займає 5000 квадратних метрів. Вартість проєкту склала 14 мільйонів гривень, планова окупність становить три роки.

За даними Нової пошти, влітку станції працюватимуть на свою повну потужність та зможуть покрити 100% потреб терміналів в електроенергії у денний чаc.

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