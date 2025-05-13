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Українцям стане легше працювати в ЄС: що зміниться

13.05.2025 19:40
Ольга Деркач
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Кабінет Міністрів України затвердив план заходів з підготовки до впровадження Європейської професійної карти

Українцям стане легше працювати в ЄС: що зміниться

Українцям стане легше працювати в ЄС: що зміниться Фото: freepik.com

Запровадження Європейської професійної карти сприятиме мобільності українських фахівців та спростить їм доступ до ринку праці країн ЄС, йдеться в пресрелізі Міністерства економіки України.

«Сьогодні ми зробили черговий крок на шляху до євроінтеграції та розпочинаємо роботу над приведенням українського законодавства у відповідність до норм Євросоюзу про взаємне визнання кваліфікацій. Запровадження Європейської професійної карти спростить процес визнання професійних кваліфікацій, полегшить мобільність українських працівників та сприятиме зростанню економічної ефективності», — зазначила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.

В ЄС регулюється кілька сотень професій. Деякі з них суворо регулюються, такі як лікар, медсестра, стоматолог, акушер, фармацевт, ветеринар, архітектор. Інші регулюються на національному рівні. Вимоги, що обмежують доступ до регульованих професій, відрізняються в різних країнах.

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Впровадження Європейської професійної карти та функціонування в Україні системи взаємного визнання професійних кваліфікацій забезпечить застосування узгоджених, сумісних механізмів визнання, що спростить доступ українським фахівцям до ринку праці країн ЄС.

План заходів з підготовки до впровадження Європейської професійної карти включає заходи інституційного, аналітичного та інформаційного характеру, спрямовані на забезпечення підґрунтя для впровадження карти. Зокрема, планом заходів передбачено розробку законопроєкту про регульовані професії.

Європейська професійна карта — це електронний сертифікат, який підтверджує, що фахівець відповідає усім необхідним умовам для надання послуг у державі-члені ведення діяльності на тимчасовій чи постійній основі, або засвідчує визнання професійної кваліфікації для постійного проживання в державі-члені ведення діяльності. Європейська професійна карта має на меті сприяти вільному пересуванню спеціалістів у ЄС та ЄЕЗ.

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Рубрики: ЄвросоюзНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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