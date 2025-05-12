Де в ЄС найвищі зарплати — оновлений рейтинг Євростату

Середня заробітна плата у різних країнах Європи значно відрізняється, так само, як і вартість життя. Далі ми розглянемо, де в ЄС працівникам платять найбільше

Існують різні підходи до розрахунку доходів працівників. Найбільш репрезентативним у дослідженні Євростату є показник середньої скоригованої зарплати на повний робочий день. Про це йдеться у матеріалі Euronews, опублікованому 6 травня 2025 року.

Так, середня ЗП одного працівника, зайнятого повний робочий день, коливалася від €1125 у Болгарії до €6755 у Люксембурзі. Середній показник по ЄС становив €3155. Це дані, зібрані фахівцями за останні декілька років.

Данія є єдиною країною ЄС, крім Люксембургу, де зарплата перевищує €5000, а саме €5634. Ірландія (€4890) та Бельгія (€4832) знаходяться досить близько до цього порогу.

Австрія (€4542), Німеччина (€4250) та Фінляндія (€4033) також пропонують зарплати понад 4000 євро.

Приблизно 10 з 26 країн ЄС платять менше €2000.

Серед 26 країн ЄС (за винятком Нідерландів, через відсутність даних у Євростату) 10 повідомили про середню валову заробітну плату нижче €2000.

У чотирьох державах-членах середня ЗП була нижче €1500. Польща трохи перевищила цей рівень – €1505. У Румунії, Греції та Угорщині заробітна плата становила близько €1400.

Зауважимо, що дані ОЕСР і Євростату не можна безпосередньо порівняти через методологічні відмінності.

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Німеччина (€4250) пропонує найвищу середню зарплату серед чотирьох найбільших економік ЄС, за нею йде Франція (€3555). Італія (€2729) та Іспанія (€2716) були нижче середнього рівня ЄС на понад €400.

За даними ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку), середня зарплата у Швейцарії становила €8104, що робить її країною з найвищою ЗП у Європі. Інша країна Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), Норвегія, пропонує середню зарплату в розмірі €5027. У Великобританії середня зарплата становила €4220 євро.

Із показником €4629 Нідерланди входять до числа країн ЄС із найвищою зарплатою.

Туреччина, країна-кандидат на вступ до ЄС, зафіксувала найнижчу середню заробітну плату – €873, що робить її єдиною країною, де середня зарплата не досягає €1000.

Загальна тенденція показує, що країни Західної та Північної Європи лідирують за рівнем заробітної плати, тоді як країни Південної та Східної Європи, як правило, пропонують значно нижчі номінальні зарплати.

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