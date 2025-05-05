Де в ЄС найлегше знайти роботу для початківців у 2025

Пошук роботи для початківця — це серйозний виклик, особливо за кордоном. Якщо ви мрієте розпочати кар’єру в Європі, ось п’ять країн, які у 2025 році пропонують найкращі умови для молодих спеціалістів

Іспанія: кар’єра з відтінком сонця

Іспанія приваблює поєднанням зростаючого ринку праці та якісного життя. У таких містах, як Мадрид, Барселона чи Севілья, активно розвивається сфера ІТ, туризму та обслуговування.

Знання іспанської відкриє більше дверей, але міжнародні компанії шукають і англомовних фахівців.

Популярні сфери: технології, маркетинг, обслуговування клієнтів, «зелена» енергетика.

Португалія: ідеальний баланс

Португалія — рай для молодих фахівців, особливо в Лісабоні та Порту. Стартапи, гнучкий графік, доступне житло та теплий клімат створюють чудові умови для старту.

Англійська — у широкому вжитку, але португальська допоможе в інтеграції.

Популярні сфери: ІТ, туризм, підтримка клієнтів, енергетика.

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Німеччина: стабільність і можливості

Німеччина — економічний гігант Європи з потужним ринком праці в автоіндустрії, інженерії, технологіях і фінансах.

Знання німецької вітається, але у великих містах є робота і для англомовних.

Популярні сфери: інженерія, ІТ, фармацевтика, сталий розвиток.

Нідерланди: інновації та комфорт

Амстердам, Роттердам і Утрехт — осередки стартапів, креативної індустрії та логістики. Тут — високий рівень англійської, гнучка система віз, зручний транспорт і дружнє середовище.

Знання нідерландської не є обов’язковим, але стане плюсом.

Популярні сфери: логістика, аналітика даних, стійкі технології, креативні професії.

Греція: середземноморський старт

Греція стає дедалі привабливішою для молодих фахівців у сфері туризму, ІТ і клієнтського сервісу. Афіни та Салоніки пропонують роботу в міжнародних компаніях.

Високий рівень англійської, низькі витрати на життя і теплий прийом.

Популярні сфери: туризм, ІТ, агротехнології, підтримка клієнтів.

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