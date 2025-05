ЄС заборонить анонімні криптогаманці та конфіденційні монети

Європейський Союз планує запровадити масштабні правила боротьби з відмиванням коштів (AML), які з 2027 року заборонять використання анонімних криптогаманців і конфіденційних криптовалют

Згідно з новим Регламентом ЄС щодо боротьби з відмиванням коштів (AMLR), кредитним установам, фінансовим організаціям та постачальникам послуг, пов’язаних із криптоактивами (CASPs), буде заборонено зберігати анонімні рахунки або працювати з конфіденційними криптовалютами, як-от Monero.

Регламент є частиною ширшої системи AML, яка охоплює банківські та платіжні рахунки, заощаджувальні книжки та сейфи, «крипторахунки, які дозволяють анонімізувати транзакції», та «рахунки, що використовують монети, які підвищують анонімність».

Вона додала, що більшість аспектів реалізації буде деталізовано саме через ці акти, над якими зараз працює Європейське банківське управління (EBA):

