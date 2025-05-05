ЄС заборонить анонімні криптогаманці та конфіденційні монети

Європейський Союз планує запровадити масштабні правила боротьби з відмиванням коштів (AML), які з 2027 року заборонять використання анонімних криптогаманців і конфіденційних криптовалют

Згідно з новим Регламентом ЄС щодо боротьби з відмиванням коштів (AMLR), кредитним установам, фінансовим організаціям та постачальникам послуг, пов’язаних із криптоактивами (CASPs), буде заборонено зберігати анонімні рахунки або працювати з конфіденційними криптовалютами, як-от Monero.

«Стаття 79 AMLR встановлює сувору заборону на анонімні рахунки […]. Кредитні установи, фінансові організації та постачальники послуг, пов’язаних із криптоактивами, не мають права підтримувати анонімні рахунки», — йдеться у посібнику AML, опублікованому ініціативою European Crypto Initiative (EUCI).

Регламент є частиною ширшої системи AML, яка охоплює банківські та платіжні рахунки, заощаджувальні книжки та сейфи, «крипторахунки, які дозволяють анонімізувати транзакції», та «рахунки, що використовують монети, які підвищують анонімність».

«Регламенти (AMLR, AMLD та AMLAR) уже остаточні, і залишається лише “тонке налаштування” — тобто тлумачення деяких вимог через так звані імплементаційні та делеговані акти», — пояснила Вяра Савова (Vyara Savova,), старша політична радниця в EUCI.

Вона додала, що більшість аспектів реалізації буде деталізовано саме через ці акти, над якими зараз працює Європейське банківське управління (EBA):

«Це означає, що EUCI досі активно бере участь у підготовці актів другого рівня, надаючи зворотний зв’язок у межах публічних консультацій, оскільки низка деталей реалізації ще не фіналізована. Однак ширша нормативна рамка вже остаточна, тож централізованим криптопроєктам (CASPs згідно з регламентом MiCA) варто враховувати її при формуванні своїх внутрішніх політик і процедур».

Читайте також: 2 перекуплені криптовалюти, яких слід уникати цього тижня

Still figuring out what the AMLR means for your crypto business? We get it — it’s dense, it’s new, and it’s critical. That’s why we’ve put together “The AML Handbook”! We break down what you need to know (and what you need to do) to stay compliant 👇https://t.co/XOt37M6MRh — European Crypto Initiative (@EuCInitiative) April 23, 2025

ЄС посилить нагляд за криптосервісами

Згідно з новою нормативною базою, CASP, що діють принаймні в шести державах-членах, будуть підлягати прямому нагляду з питань протидії відмиванню грошей.

На початковому етапі AMLA (Агентство з боротьби з відмиванням грошей) планує відібрати 40 компаній (суб’єктів), принаймні по одному від кожної держави-члена, як зазначено в AML-посібнику від EUCI. Процес відбору розпочнеться 1 липня 2027 року.

AMLA використовуватиме «пороги істотності», щоб гарантувати, що під прямий нагляд потраплять лише компанії з істотною операційною присутністю в кількох юрисдикціях.

Серед таких критеріїв — мінімум 20 000 клієнтів, які проживають у ЄС, або сукупний обсяг транзакцій понад 50 млн євро ($56 млн).

Серед інших важливих нововведень — обов’язкова перевірка клієнта (CDD) для всіх транзакцій понад 1 000 євро ($1 100).

Ці оновлення є частиною ширшої стратегії ЄС з посилення регулювання криптоіндустрії та доповнюють попередні заходи, зокрема регламент про ринки криптоактивів (MiCA).

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

3 помилки, яких варто уникати, використовуючи ШІ для інвестування в криптовалюту

3 ключові ознаки того, що Біткоїн готується до значного зростання

Перші 100 днів президентства Трампа «стерли» понад 20 000 біткоїн-мільйонерів

За матеріалами cointelegraph.com.