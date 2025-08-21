Рада ухвалила закони для запуску Defence City в Україні — Гетманцев

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому два ключові законопроєкти, які закладають основу для реалізації ініціативи Defence City

Про це розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Законопроєкт #13420 — про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу.

Законопроєкт #13421 — про внесення зміни до розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу.

«Нагадаю, що законопроєкти були суттєво доопрацьовані спільно з Міністерством оборони України та у тісній співпраці з бізнесом до другого читання», — зазначив нардеп.

Він виділив ключові положення:

Запроваджується правовий режим Defence City до 1 січня 2036 року (або до вступу України в ЄС). Замість Переліку підприємств ОПК створюється Реєстр Defence City під управлінням Міноборони. Чіткі правила для резидентів: статус, умови його отримання та контроль визначає закон «Про нацбезпеку України». Частка кваліфікованого доходу резидента — від 75% (для літакобудування — від 50%).

Читайте також: Скільки податків сплатили резиденти Дія.City в 2025 — Гетманцев

Інструменти підтримки резидентів:

податкові пільги (звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, земельного, нерухомого та екоподатку);

спрощені митні процедури;

спрощений експортний контроль товарів військового призначення;

можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду;

підтримка релокації та підвищення безпеки виробничих потужностей.

«Це фундамент для розвитку українського оборонно-промислового комплексу, який не лише посилить обороноздатність держави, а й створить нові можливості для інвестицій, технологій та робочих місць. Зробимо вітчизняний ОПК Great Again – зробимо Україну сильнішою», — написав Гетманцев.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Резидент Дія.Сіty залучив €420 000 інвестицій

Чи можна буде розрахуватися криптовалютою в Україні — відповідь НБУ

Скільки великі платники податків внесли до бюджету України у 2025 році