Рада ухвалила закони для запуску Defence City в Україні — Гетманцев

21.08.2025 17:10
Микола Деркач

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому два ключові законопроєкти, які закладають основу для реалізації ініціативи Defence City

Фото: fotobank.rada.gov.ua

Про це розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Законопроєкт #13420 — про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу.

Законопроєкт #13421 — про внесення зміни до розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу.

«Нагадаю, що законопроєкти були суттєво доопрацьовані спільно з Міністерством оборони України та у тісній співпраці з бізнесом до другого читання», — зазначив нардеп.

Він виділив ключові положення:

  1. Запроваджується правовий режим Defence City до 1 січня 2036 року (або до вступу України в ЄС).
  2. Замість Переліку підприємств ОПК створюється Реєстр Defence City під управлінням Міноборони.
  3. Чіткі правила для резидентів: статус, умови його отримання та контроль визначає закон «Про нацбезпеку України».
  4. Частка кваліфікованого доходу резидента — від 75% (для літакобудування — від 50%).

Читайте також: Скільки податків сплатили резиденти Дія.City в 2025 — Гетманцев

Інструменти підтримки резидентів:

  • податкові пільги (звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, земельного, нерухомого та екоподатку);
  • спрощені митні процедури;
  • спрощений експортний контроль товарів військового призначення;
  • можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду;
  • підтримка релокації та підвищення безпеки виробничих потужностей.

«Це фундамент для розвитку українського оборонно-промислового комплексу, який не лише посилить обороноздатність держави, а й створить нові можливості для інвестицій, технологій та робочих місць. Зробимо вітчизняний ОПК Great Again – зробимо Україну сильнішою», — написав Гетманцев.

Рубрики: Війна з РосієюЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
