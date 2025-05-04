3 помилки, яких варто уникати, використовуючи ШІ для інвестування в криптовалюту

Завдяки стрімкому розвитку штучного інтелекту (ШІ) дедалі більше сфер життя стають простішими — зокрема й інвестування. Втім, навіть у роботів слід перевіряти результати, не втрачаючи власного критичного мислення. Попри корисність технології у криптоінвестуванні, експерти попереджають про поширені помилки, яких краще уникати

«ШІ демонструє високі результати у багатьох аспектах інвестування в криптовалюту. Він здатен аналізувати ринкові настрої швидше та точніше, ніж людина», — зазначає Браян Прінс (Brian Prince), співзасновник і CMO XCoins, а також засновник і CEO TopAITools.com.

За його словами, штучний інтелект здатен швидко виявляти тренди та застосовувати їх у реальному часі. Наприклад, у сервісах автоматизованого консультування (robo-advising), що дозволяють інвестору обрати пасивний підхід. Але Прінс попереджає: є ризики, про які слід пам’ятати.

Грати на ринку без досвіду

На думку Прінса, до інвестицій у криптовалюту, як і до інших форм інвестування, слід підходити з довгостроковою перспективою. Однак, оскільки інвестиційні платформи на базі штучного інтелекту спрощують здійснення високочастотних торгів, може виникнути спокуса «грати на ринку» та переграти його.

«Я прихильник підходу Воррена Баффета: не купуй інвестицію, яку не готовий тримати 10 років», — каже Прінс.

Навіть якщо ШІ дозволяє купувати та продавати щодня, така стратегія не завжди підходить — усе залежить від вашої толерантності до ризику та фінансового стану.

Прінс додає: хоча іноді ризиковані короткострокові інвестиції можуть швидше принести прибуток, криптовалюта — дуже волатильний і спекулятивний актив. Тому ніколи не вкладайте більше, ніж готові втратити, особливо якщо намагаєтеся «зловити момент» з допомогою ШІ.

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Сліпо довіряти ШІ без власного дослідження

Віджая Маролія (Vijay Marolia), засновник і головний інвестиційний директор Regal Point Capital Solutions, радить не сприймати ШІ як джерело порад. Краще використовувати його для досліджень, збору даних чи аналізу.

«Завжди перевіряйте інформацію, яка здається вам абсурдною чи малоймовірною, — каже Маролія. — ШІ працює на базі великих мовних моделей (LLM), які мають схильність до вигадування фактів — це називають “галюцинаціями ШІ”».

Із цим погоджується Джон Патрік Маллін (John Patrick Mullin), CEO і співзасновник MANTRA Chain. За його словами, інтеграція ШІ в інвестиційну стратегію може бути корисною, але:

«ШІ — не чарівна куля. Інвестори мають спершу перевірити гіпотезу», — наголошує він.

За словами Малліна, найважливіше, що відрізняє успішного інвестора — це якісне дослідження. Розумні інвестори сприймають поради ШІ як відправну точку для подальшого аналізу та перевірки, а не як кінцеву істину.

Такої ж думки дотримується Джон Матце (John Matze), співзасновник соціальної мережі Hedgehog. Він радить підходити до трейдингу по-старому:

«Проводьте власне дослідження перед фінансовими рішеннями. Платформи на кшталт ChatGPT і Gemini — лише інструменти, не джерела істини», — каже Матце.

Забування про моніторинг власних інвестицій та нехтування допомогою експертів

Як зазначає Прінс, ШІ створює спокусу «відпустити кермо» та не стежити за своїм портфелем. Але це хибний підхід — слід регулярно переглядати інвестиції, аналізувати результати та за потреби вносити корективи.

Ще одна помилка — відмова від допомоги традиційних фінансових радників.

«Якщо ваша фінансова ситуація складна, краще звернутись до фахівця», — каже Прінс.

Особливо це актуально для криптоінвесторів — галузь постійно змінюється, зокрема й у податковому полі. Професійна консультація допоможе уникнути юридичних і фінансових проблем.

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