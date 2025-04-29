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Біткоїн-майнінг споживає понад 0,5% світової електроенергії — дослідження

29.04.2025 20:20
Микола Деркач
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За підрахунками Кембриджського центру альтернативних фінансів (CCAF) при Judge Business School, на майнерів Біткоїна щорічно припадає близько 138 ТВт/год споживання електроенергії, що становить приблизно 0,54% загального світового енергоспоживання

Біткоїн-майнінг споживає понад пів відсотка світової електроенергії — дослідження

Біткоїн-майнінг споживає понад пів відсотка світової електроенергії — дослідження Фото: pngwing.com, freepik.com

Згідно зі звітом, понад половина електроенергії, яку використовують компанії, що займаються майнінгом, надходить зі сталих джерел. Зокрема:

  • гідроенергія — 23,4%;
  • енергія вітру — 15,4%;
  • ядерна енергія — 9,8%;
  • сонячна енергія — 3,2%;
  • інші поновлювані джерела — 0,5%.

Водночас майже 48% споживаної енергії припадає на викопне паливо, з яких природний газ становить найбільшу частку — 38,2%.

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У дослідженні також зазначено, що США залишаються лідером у сфері біткоїн-майнінгу, генеруючи 75,4% загального хешрейту. Менші частки припадають на Канаду (7,1%), країни Південної Америки, Близького Сходу та Північної Європи.

Аналітики звернули увагу на ризики для безпеки мережі у майбутньому. Зменшення винагороди за видобуток BTC може призвести до падіння мотивації майнерів, що потенційно збільшує вразливість мережі до атак на більшість хешрейту. На думку експертів, у перспективі основним джерелом доходу майнерів мають стати комісії за транзакції, проте наразі їх недостатньо для повного фінансування безпеки мережі без нагород за блоки.

Нагадаємо, нещодавно компанія Tether інвестувала $32 млн у майнінгову компанію Bitdeer.

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Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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