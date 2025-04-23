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Чи зросте Біткоїн до $100 тис. найближчим часом — прогноз

23.04.2025 18:40
Микола Деркач
Читати росiйською

Біткоїн додав $120 млрд за день, наближаючись до позначки $100 000. Чи продовжиться зростання та чого очікувати далі?

Чи зросте Біткоїн до $100 тис. найближчим часом — прогноз

Чи зросте Біткоїн до $100 тис. найближчим часом — прогноз Фото: pixabay.com

За останні два тижні Біткоїн (BTC) розірвав свою кореляцію з фондовим ринком і почав торгуватись більше як золото. Зокрема, головна криптовалюта світу розпочала ралі пізно ввечері 8 квітня після падіння до рівня близько $75 000, а 20 квітня зростання різко прискорилося.

Останні торги стали найдинамічнішими: за день BTC додав $120 млрд до своєї ринкової капіталізації, яка зросла з приблизно $1,75 трлн до $1,87 трлн. Навіть остання низхідна корекція практично не зменшила досягнуті результати — за даними Finbold та CoinMarketCap, капіталізація Біткоїна все одно залишається приблизно на $100 млрд більшою за останні 24 години.

Більше того, темпи зростання, які розпочалися 20 квітня, чітко видно на тижневому графіку: менш ніж за три дні BTC додав близько $200 млрд.

Чи готується Біткоїн до $100 000?

Позитивна динаміка вселяє надії на повернення Біткоїна до рівнів вище $100 000. Якщо він подолає цей психологічно важливий поріг, ринкові настрої можуть покращитися настільки, що криптовалюта зможе досягти раніше прогнозованих максимумів — до або навіть понад $200 000 — до кінця 2025 року.

Втім, згадана корекція, яка почалася одразу після повернення BTC до позначки $95 000, свідчить про те, що шлях угору навряд чи буде повністю безперешкодним. Незважаючи на це, зростання нарешті повернуло Біткоїн у позитивну зону. На момент написання ціна коливається у межах $93 тис.

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«Обидва активи (BTC та золото) слідують за глобальним зростанням грошової маси, але з певним поворотом, — сказав Райан Макміллін, головний інвестиційний директор Merkle Tree Capital, у записці для інвесторів у вівторок, 22 квітня. — Золото реагує більш миттєво, у той час як Біткоїн має тенденцію відставати приблизно на 90 днів. Історично сильні ралі золота часто сигналізують про майбутні ралі Біткоїна, а також можуть спровокувати розворот золота, як тільки BTC починає зростати».

Повернення «цифрового золота»?

Такі результати особливо цікаві, адже знову свідчать про те, що BTC відходить від фондових ринків і наслідує динаміку золота. За останні 30 днів індекс S&P 500 впав на 8,32% — до рівня 5 287 пунктів.

Водночас золото лише прискорило своє зростання після того, як у середині березня вперше в історії перевищило позначку $3 000. Щоб подорожчати з $2 000 до $3 000, знадобилося близько 22 місяців, а щоб додати ще $500 і встановити новий максимум понад $3 500 — трохи більше 30 днів.

Подібно до Біткоїна, золото відкоригувалось невдовзі після прориву вище $3 500, і станом на 23 квітня торгувалося на рівні $3 332.

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Рубрики: BitcoinАналітикаКриптовалютиСвітНовини
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