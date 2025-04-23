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Трамп вирішив не звільняти голову ФРС: як відреагував Біткоїн

23.04.2025 11:20
Ольга Деркач
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Президент США Дональд Трамп заявив, що він «не має наміру» звільняти голову Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла до закінчення терміну його повноважень на посаді керівника центрального банку США наступного року

Трамп вирішив не звільняти голову ФРС: як відреагував Біткоїн

Трамп вирішив не звільняти голову ФРС: як відреагував Біткоїн Фото: pixabay.com, wikipedia.org

«Жодного наміру, — сказав Трамп в Овальному кабінеті, коли його попросили розʼяснити ситуацію, щодо можливого звільнення Пауелла. — Ніколи не прагнув».

Цей коментар є різкою зміною для Трампа, який останнім часом посилив свою риторику проти Пауелла і відмовився виключити можливість зробити безпрецедентний крок і звільнити його.

Ф’ючерси на американські фондові індекси різко зросли за основними індексами після останніх заяв Трампа.

Крипторинок також активно почав зростати. Наразі капіталізація світового крипторинку становить $2,93 трлн, що на 6,08% більше, ніж за минулий день.

Біткоїн (BTC) продемонстрував незначне зростання на 6,15%, укріпившись до $93 821,47, що свідчить про позитивну динаміку на ринку. Ethereum (ETH) також показав впевнене зростання — на 10,50%, досягнувши позначки $1 786,20. Найбільший приріст серед цих трьох зафіксувала Solana (SOL), яка зросла на 7,83%, і зараз торгується на рівні $151,07.

Трамп, який чинить тиск на голову ФРС з вимогою знизити процентні ставки в надії прискорити економічне зростання, сказав минулого тижня про Пауелла: «Якщо я захочу, щоб він пішов звідти, він піде дуже швидко».

Економічний радник Білого дому Кевін Хассет заявив, що Трамп і його помічники активно вивчали можливість звільнення Пауелла.

Пауелл, якого Трамп призначив під час свого першого президентського терміну, обійматиме посаду голови ФРС до травня 2026 року. Він заявив, що президент не може звільнити його за законом.

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Трамп виступив з найбільш запальною критикою Пауелла, назвавши його «великим невдахою» і закликавши негайно знизити ставки.

Але коли наступного вдень його запитали про перспективу звільнення Пауелла, Трамп відповів, що «преса перебільшує».

«Ні, я не маю наміру його звільняти, — сказав Трамп журналістам після церемонії приведення до присяги Пола Аткінса на посаді голови Комісії з цінних паперів і бірж США. — Я хотів би, щоб він був трохи активнішим у реалізації ідеї щодо зниження процентних ставок. Зараз ідеальний час для зниження процентних ставок».

Основні фондові індекси США закрилися зі значним зростанням, відновившись після різкого розпродажу, який був пов’язаний, принаймні частково, з побоюваннями, викликаними нападками Трампа на Пауелла.

Деякі критики та аналітики попереджають, що усунення президентом голови Федеральної резервної системи, яка традиційно працювала незалежно від уряду, може викликати паніку на ринках.

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Джерело: CNBC.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниСША
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