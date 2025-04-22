Скільки втратив крипторинок з моменту повернення Трампа в Білий дім

Переобрання Дональда Трампа у листопаді 2024 року стало потужним бичачим каталізатором для ринку криптовалют, спровокувавши стрімке зростання багатьох цифрових активів. Цей ріст створив 11 000 нових біткоїн-мільйонерів і дозволив BTC перевищити позначку в $100 000. Але цей імпульс тривав не довго крипторинок почав стрімко падати

Коли Дональд Трамп офіційно вступив на посаду, загальна капіталізація ринку цифрових активів становила $3,46 трильйона — приблизно на $210 мільярдів більше, ніж на 1 січня 2025 року. Станом на 21 квітня вона впала до $2,7 трильйона.

Усього з моменту повернення Трампа до президентства криптовалюти втратили близько $760 мільярдів за три місяці.

Крипторинок ігнорує позитивні новини

Таке різке падіння відбулося попри покращення регуляторного клімату: у той час, як цифрові активи дешевшали, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) припинила низку судових процесів проти криптоіндустрії, Служба внутрішніх доходів (IRS) скасувала своє криптоправило, а Міністерство юстиції (DoJ) розформувало спеціалізовану слідчу групу.

Спад водночас підсилив та підтвердив зростаючий зв’язок цифрових активів з іншими ризиковими активами, такими як акції, та похитнув давню гіпотезу про схожість між Біткоїном і золотом.

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Дійсно, у 2025 році BTC втратив 6,53%, тоді як золото зросло до нових історичних максимумів понад $3 400 і подорожчало на 30,20% з 1 січня.

Втім, останні події знову підживили надії на продовження бичачого циклу: протягом великодніх вихідних Біткоїн піднявся до $89,2 тис., а за останні 24 години загальна капіталізація крипторинку зросла з $2,65 трлн до $2,78 трлн.

Нагадаємо, що Дональд Трамп планує створити власну криптовалютну гру. Вона буде про нерухомість у стилі Monopoly Go!, у якій гравці заробляють ігрові гроші, переміщуючи фігури по цифровій дошці Монополії, щоб звести будівлі в цифровому місті.

Гра стане доповненням до зростаючого списку криптовалютних проектів Трампа і його сім’ї. На додаток до колекцій NFT і мемкоїна, є децентралізованого фінансового підприємства World Liberty Financial.

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За матеріалами finbold.com.