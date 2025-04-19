Скільки б ви отримали, вклавши $1000 в Nvidia на початку президентства Трампа

Протягом останніх кількох років Nvidia була однією з найпопулярніших акцій на Волл-стріт, оскільки інвестори надихалися бумом штучного інтелекту та «бичачими» ціновими орієнтирами. Але в останні місяці ситуація різко змінилася, особливо після повернення Дональда Трампа в Овальний кабінет

Давайте відмотаємо назад до 21 січня 2025 року — першого повного дня Трампа на посаді. Nvidia закрилася на позначці $140,83, щойно після сильного зростання і на хвилі оптимізму аналітиків.

Якби ви інвестували $1000 в Nvidia за такою ціною, ви б придбали трохи більше 7 акцій. Зараз ці акції коштували б близько $104,49 за штуку, тобто ваші інвестиції склали б приблизно $743, що на 25,7% менше, ніж ви вклали.

На сьогоднішній день Nvidia втратила близько чверті своєї вартості. Після піку в $149 на початку січня, виробник чипів зіткнувся зі зростаючим тиском від зміни динаміки торгівлі між США та Китаєм до посилення уваги з боку регуляторних органів, в результаті чого акції компанії впали до $94 на початку квітня, після чого дещо відновилися.

Хоча Трамп публічно висловлювався на підтримку Nvidia, політичні рішення з Вашингтона свідчать про інше. Останній удар був завданий, коли Трамп оголосив про заборону експорту чипів Nvidia H20 до Китаю, незважаючи на те, що чип був спеціально розроблений, щоб відповідати попереднім експортним обмеженням часів адміністрації Джо Байдена.

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Ця новина сколихнула ринки, і акції NVDA відреагували не дуже добре.

У відповідь генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг здійснив гучний візит до Пекіна. За словами інсайдерів, Хуан зустрівся з ключовими китайськими партнерами, включаючи засновника стартапу генеративного ШІ DeepSeek, і провів переговори з віцепрем’єром Хе Ліфенгом.

Китай є «дуже важливим ринком», — сказав Хуан, підкресливши бажання компанії продовжувати співпрацю з китайськими фірмами. Незважаючи на зростаючий список обмежень, Nvidia, схоже, налаштована на розробку нових чипів для китайського ринку, навіть якщо попередні спроби вже були заблоковані.

Nvidia повідомила, що очікує скорочення прибутку на $5,5 млрд через нові обмеження, що викликає нові питання щодо довгострокової стратегії компанії в Китаї і того, як вона планує орієнтуватися в дедалі складнішій геополітиці.

Інвестори, які вважали повернення Трампа на посаду президента потенційним попутним вітром для більш широкого фондового ринку, можуть відчути невеликий шок.

Хоча деякі сектори зросли, різке падіння акцій Nvidia слугує нагадуванням про те, що акції технологічних компаній, особливо напівпровідникових, залишаються тісно пов’язаними з глобальними політичними кроками.

Попереду, ймовірно, ще багато вибоїн. Але оскільки керівництво Nvidia активно бере участь у дипломатії високих ставок і продовжує впроваджувати інновації, довгострокові перспективи компанії ще далеко не списані з рахунків.

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Джерело: Finbold.