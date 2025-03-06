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Скільки б ви отримали, вклавши $1000 в Біткоїн, коли Трамп став президентом

06.03.2025 15:40
Ольга Деркач
Читати росiйською

Досі президентство Дональда Трампа було неоднозначним для криптовалютного ринку

Скільки б ви отримали, вклавши $1000 в Біткоїн, коли Трамп став президентом

Скільки б ви отримали, вклавши $1000 в Біткоїн, коли Трамп став президентом Фото: chatgpt.com, pngarts.com

Спочатку інвестори сприйняли прокриптовалютну позицію Трампа як бичачий сигнал. Однак бракувало ясності щодо запропонованих регуляторних змін. Суперечливі запуски мемкоїнів президента та першої леді похитнули довіру інвесторів.

2 березня Біткоїн (BTC) підскочив до $94 000 після заяви Трампа про створення стратегічного криптовалютного резерву.

Незважаючи на початкову хвилю оптимізму, оголошення Дональда Трампа про нові тарифи на Китай, Канаду та Мексику 4 березня спричинило шокову хвилю на фінансових ринках. Кульмінацією став розпродаж ризикових активів, який призвів до того, що протягом одного дня з крипторинку зникло $80 млрд.

Хоча є багато позитивних моментів, і ці відкати цілком можуть виявитися тимчасовими, інвестиції в Біткоїн, коли Трамп вступив на посаду, не забезпечили б прибутку станом на 5 березня.

Другий президентський термін Дональда Трампа розпочався 20 січня. На той момент Біткоїн торгувався за ціною $101 280.

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З моменту інавгурації Трампа Біткоїн не зміг суттєво прорватися вгору, а останні події спричинили різку корекцію ціни провідного цифрового активу. На момент написання Біткоїн переходив з рук в руки за ціною $91 403.

Відповідно, інвестиція в $1 000, зроблена в день, коли Дональд Трамп знову вступив на посаду президента, зараз коштує $902,48, а чисті втрати становлять $97,52.

Для порівняння, на момент виборів Біткоїн торгувався на рівні $68 290. Інвестори, які вклали $1000 у той доленосний день 5 листопада, отримали б вигоду від зростання на 31,19%, і їхня позиція зараз коштувала б $1311, тобто приріст склав $311.

Нарешті, за словами міністра торгівлі Говарда Лутніка, Дональд Трамп розкриє стратегію свого довгоочікуваного Біткоїн-резерву на інавгураційному Крипто-саміті в Білому домі в п’ятницю, 7 березня.

Хоча наразі відомо не так багато подробиць, саміт має потенціал задати тон не лише для Біткоїна, але й для всього криптовалютного ринку в майбутньому — і цей тон цілком може виявитися бичачим.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовиниСША
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