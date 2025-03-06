Скільки б ви отримали, вклавши $1000 в Біткоїн, коли Трамп став президентом

Досі президентство Дональда Трампа було неоднозначним для криптовалютного ринку

Спочатку інвестори сприйняли прокриптовалютну позицію Трампа як бичачий сигнал. Однак бракувало ясності щодо запропонованих регуляторних змін. Суперечливі запуски мемкоїнів президента та першої леді похитнули довіру інвесторів.

2 березня Біткоїн (BTC) підскочив до $94 000 після заяви Трампа про створення стратегічного криптовалютного резерву.

Незважаючи на початкову хвилю оптимізму, оголошення Дональда Трампа про нові тарифи на Китай, Канаду та Мексику 4 березня спричинило шокову хвилю на фінансових ринках. Кульмінацією став розпродаж ризикових активів, який призвів до того, що протягом одного дня з крипторинку зникло $80 млрд.

Хоча є багато позитивних моментів, і ці відкати цілком можуть виявитися тимчасовими, інвестиції в Біткоїн, коли Трамп вступив на посаду, не забезпечили б прибутку станом на 5 березня.

Другий президентський термін Дональда Трампа розпочався 20 січня. На той момент Біткоїн торгувався за ціною $101 280.

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З моменту інавгурації Трампа Біткоїн не зміг суттєво прорватися вгору, а останні події спричинили різку корекцію ціни провідного цифрового активу. На момент написання Біткоїн переходив з рук в руки за ціною $91 403.

Відповідно, інвестиція в $1 000, зроблена в день, коли Дональд Трамп знову вступив на посаду президента, зараз коштує $902,48, а чисті втрати становлять $97,52.

Для порівняння, на момент виборів Біткоїн торгувався на рівні $68 290. Інвестори, які вклали $1000 у той доленосний день 5 листопада, отримали б вигоду від зростання на 31,19%, і їхня позиція зараз коштувала б $1311, тобто приріст склав $311.

Нарешті, за словами міністра торгівлі Говарда Лутніка, Дональд Трамп розкриє стратегію свого довгоочікуваного Біткоїн-резерву на інавгураційному Крипто-саміті в Білому домі в п’ятницю, 7 березня.

Хоча наразі відомо не так багато подробиць, саміт має потенціал задати тон не лише для Біткоїна, але й для всього криптовалютного ринку в майбутньому — і цей тон цілком може виявитися бичачим.

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Джерело: Finbold.