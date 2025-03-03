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Трамп назвав монети, які увійдуть до крипторезерву США

03.03.2025 14:20
Ольга Деркач
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Президент США Дональд Трамп нещодавно оголосив, що Робоча група з цифрових активів при президенті отримала вказівку включити XRP, Solana SOL та ADA від Cardano до криптовалютного стратегічного резерву

Трамп назвав монети, які увійдуть до крипторезерву США

Трамп назвав монети, які увійдуть до крипторезерву США Фото: pngwing.com, pngarts.com, freepik.com

Пізніше президент додав Біткоїн (BTC) і Ethereum (ETH) до списку криптовалют, які будуть включені в резерв, заявивши, що вони будуть «серцем резерву».

Трамп пообіцяв створити «стратегічний національний запас Біткоїнів» ще на конференції Bitcoin 2024 в Нешвіллі (Теннессі, США).

Формулювання президента США щодо стратегічного запасу біткоїнів змінилося після його указу від 23 січня, згідно з яким США створять «запас цифрових активів», що обурило біткоїн-максималістів.

Президент Трамп підписав указ, яким доручив Робочій групі з цифрових активів вивчити можливість створення національного крипторезерву та дослідити нормативно-правову базу для стейблкоїнів.

Указ також заборонив дослідження і розробку цифрової валюти центрального банку (CBDC) в Сполучених Штатах.

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Після указу від 23 січня біткоїн-максималісти висловили своє розчарування розпливчастими формулюваннями указу і потенційним включенням до резерву інших цифрових активів.

«Підніміть руку, якщо ви вважаєте, що Дональд Трамп повинен зробити національним «цифровим активом» тільки Біткоїн», — написав Уокер, ведучий подкасту THE Bitcoin на X.

П’єр Рошар, віце-президент з досліджень майнінгової компанії Riot Platforms, також звернув увагу на формулювання указу, які відрізняються від попередніх обіцянок президента Трампа.

Президент Трамп проведе перший крипто-саміт в Білому домі 7 березня, щоб обговорити майбутнє політики регулювання криптовалют в США з керівниками галузі та Робочою групою з цифрових активів.

Нагадаємо, що Трамп підписав укази щодо розвитку ШІ та криптовалют у США. Трамп має на меті «зробити Америку світовою столицею штучного інтелекту». Також Трамп розпорядився створити робочу групу з питань криптовалют, яка має запропонувати нові правила регулювання цифрових активів і вивчити можливість створення національного запасу криптовалют.

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Джерело: CoinTelegraph.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниСША
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