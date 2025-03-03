Трамп назвав монети, які увійдуть до крипторезерву США

Президент США Дональд Трамп нещодавно оголосив, що Робоча група з цифрових активів при президенті отримала вказівку включити XRP, Solana SOL та ADA від Cardano до криптовалютного стратегічного резерву

Пізніше президент додав Біткоїн (BTC) і Ethereum (ETH) до списку криптовалют, які будуть включені в резерв, заявивши, що вони будуть «серцем резерву».

Трамп пообіцяв створити «стратегічний національний запас Біткоїнів» ще на конференції Bitcoin 2024 в Нешвіллі (Теннессі, США).

Формулювання президента США щодо стратегічного запасу біткоїнів змінилося після його указу від 23 січня, згідно з яким США створять «запас цифрових активів», що обурило біткоїн-максималістів.

Президент Трамп підписав указ, яким доручив Робочій групі з цифрових активів вивчити можливість створення національного крипторезерву та дослідити нормативно-правову базу для стейблкоїнів.

Указ також заборонив дослідження і розробку цифрової валюти центрального банку (CBDC) в Сполучених Штатах.

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Після указу від 23 січня біткоїн-максималісти висловили своє розчарування розпливчастими формулюваннями указу і потенційним включенням до резерву інших цифрових активів.

«Підніміть руку, якщо ви вважаєте, що Дональд Трамп повинен зробити національним «цифровим активом» тільки Біткоїн», — написав Уокер, ведучий подкасту THE Bitcoin на X.

П’єр Рошар, віце-президент з досліджень майнінгової компанії Riot Platforms, також звернув увагу на формулювання указу, які відрізняються від попередніх обіцянок президента Трампа.

Президент Трамп проведе перший крипто-саміт в Білому домі 7 березня, щоб обговорити майбутнє політики регулювання криптовалют в США з керівниками галузі та Робочою групою з цифрових активів.

Нагадаємо, що Трамп підписав укази щодо розвитку ШІ та криптовалют у США. Трамп має на меті «зробити Америку світовою столицею штучного інтелекту». Також Трамп розпорядився створити робочу групу з питань криптовалют, яка має запропонувати нові правила регулювання цифрових активів і вивчити можливість створення національного запасу криптовалют.

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Джерело: CoinTelegraph.