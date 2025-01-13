Скільки б ви отримали, якби вклали в криптовалюту $1000, як Трамп

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп входить до числа відомих світових лідерів, які володіють значними активами в криптовалютах, і є впливовим гравцем на ринку цифрових активів

Примітно, що Трамп став улюбленцем сектору, незважаючи на те, що спочатку заперечував цінність криптовалют. Станом на 12 січня його криптовалютний портфель налічував понад 50 різних активів.

Криптовалютні активи Трампа

Дійсно, в криптовалютній колекції Трампа переважають близько 70% мемкоїнів, в основному отриманих в якості подарунків, Ethereum (ETH) від продажу NFT, а також прямі інвестиції в Ethereum і Wrapped Ethereum, доповнені його політичними та бізнес-проектами.

За останніми даними, його портфель оцінюється приблизно в $18,33 млн.

Для інвесторів, зацікавлених у копіюванні портфеля Трампа, більшість активів за останній рік зросли в ціні разом із загальним криптовалютним ринком. Примітно, що частково це зростання було натхненне обранням Трампа, оскільки він пообіцяв очолити зростання сектору в США.

Варто зазначити, що хоча в його портфелі переважають мемкоїни, в ньому є кілька відомих і популярних цифрових активів, таких як Bitcoin (BTC), Ethereum, XRP, Solana (SOL) і Dogecoin (DOGE). Ці активи показали позитивну прибутковість протягом періоду, на чолі з Біткоїном, який досяг рекордного максимуму в понад $100 000.

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Інвестування в портфель Трампа

А що, якби ви вклали $1000 у його портфель, розділивши їх порівну між п’ятьма ключовими активами, якими він володіє? У цьому випадку, якби ви розділили $1000 порівну між Біткоїном, Ethereum, XRP, Solana і Dogecoin, кожен цифровий актив отримав би асигнування в розмірі $200.

Таким чином, з 1 січня 2024 року по 12 січня 2025 року Біткоїн зріс на 115,35%. Вклавши $200 у першу цифрову валюту, ваші інвестиції зросли б до $430,70. Ethereum зріс на 40,01%, тобто початкова інвестиція в $200 тепер коштуватиме $280,02.

XRP зросла на 303%. Інвестиції в $200 в XRP виросли б до $806,00. Solana зріс на 73,58%, тому інвестиції в $200 зараз оцінюються в $347,16.

Dogecoin, найбільш волатильний актив у цьому міксі, приніс вражаючі 277,77% прибутку. Інвестиції у розмірі $200 у мемкоїн оцінили б у $755,54.

Початкова інвестиція в $1000 зросла б до $2619,42 до 12 січня 2025 року, що відображає загальну прибутковість у 161,94%.

Хоча ці криптовалюти зазнали значного зростання, важливо зазначити, що вони представляють лише невелику частину ширшого портфеля цифрових активів Трампа, оскільки його володіння охоплюють понад 50 цифрових активів.

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За матеріалами: Finbold.