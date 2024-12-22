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4 причини інвестувати в криптовалюту до інавгурації Трампа

22.12.2024 12:00
Ольга Деркач
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Наступний рік може стати важливим для криптовалют, особливо з поверненням новообраного президента Дональда Трампа до Білого дому. Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп позиціонував себе як «криптопрезидент», здобувши підтримку багатьох представників криптовалютної спільноти

4 причини інвестувати в криптовалюту до інавгурації Трампа

4 причини інвестувати в криптовалюту до інавгурації Трампа Фото: unsplash.com, pngarts.com

Враховуючи про-бізнесову позицію Трампа та його обіцянки щодо реформи регулювання, багато інвесторів задаються питанням, чи зараз правильний час для інвестування в криптовалюту. Розглянемо чотири причини інвестувати в криптовалюту до інавгурації Трампа — і три причини не робити цього.

Обґрунтування для інвестицій в криптовалюту

Обіцяна регуляторна ясність

Очікується, що за правління Трампа уряд США займе сприятливішу позицію щодо криптовалют, а в Конгресі з’являться прихильні до них законодавці. Відхід Гері Генслера з посади голови SEC та можливе призначення Пола Аткінса, відомого прихильника криптовалют, можуть зменшити регуляторний тиск на індустрію.

Ринковий імпульс

Після перемоги Трампа на виборах ціна Біткоїна різко зросла, демонструючи ринковий імпульс, який може тривати протягом його президентського терміну. Інституційний інтерес до Біткоїна зріс після схвалення спотових біржових фондів на початку 2024 року. На початку цього місяця Біткоїн вперше перевищив позначку в $100 000, що стало довгоочікуваною віхою для ринку.

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Зростання інституційних інвестицій

З приходом Трампа очікується сприятливіший регуляторний ландшафт, що може залучити інституційних інвесторів до криптопростору. Це спричинить приплив капіталу, зростання цін і більшу стабільність. Участь великих фінансових гравців може створити самопідсилюючий цикл зростання та зміцнити довіру роздрібних інвесторів.

Стратегічний національний запас біткоїнів

Під час кампанії Трамп пообіцяв створити національний запас біткоїнів, що узгоджується із законом сенатора Синтії Ламміс про накопичення 1 мільйона біткоїнів за 20 років. Якщо це зобов’язання буде виконано, Біткоїн може стати легітимнішим і ціннішим на світовій арені. Такий крок зміцнить позицію США у цифровій економіці, а накопичення біткоїнів могло б допомогти боротися з держборгом та інфляцією, забезпечуючи дохід від інвестицій.

Причини почекати з інвестиціями в криптовалюту

Висока волатильність

Криптовалюти відомі своєю волатильністю, що може призвести до значних фінансових втрат за необережності. Несподівані падіння, як крах біржі FTX у 2022 році, здатні швидко знищити великі інвестиції. Експерти радять інвестувати лише те, що ви готові втратити, враховуючи цей ризик.

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Регуляторна невизначеність

Хоча Трамп може обіцяти більш сприятливе регуляторне середовище, зміни в політиці можуть бути непередбачуваними і не завжди сприятливими для інвесторів. Майбутні адміністрації або зміни в Конгресі можуть призвести до більш жорсткого регулювання, що може негативно вплинути на вартість криптовалют.

Відсутність матеріальних активів

На відміну від традиційних інвестицій, таких як акції та нерухомість, криптовалюти не мають матеріального забезпечення. Це ускладнює визначення їхньої внутрішньої вартості. Багатьом криптовалютам бракує перевірених прикладів використання, і вони можуть не досягти широкого розповсюдження або визнання в якості життєздатної валюти.

Хоча Трамп пообіцяв бути «криптопрезидентом» під час свого наступного терміну, ще належить з’ясувати, які наслідки це матиме для криптоіндустрії та криптоінвестицій.

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За матеріалами: GOBankingRates.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниСША
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