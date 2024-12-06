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PaySpaceMagazine

Трамп розповів, хто стане «царем ШІ та криптовалют» у Білому домі

06.12.2024 13:40
Ольга Деркач
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Обраний президент США Дональд Трамп призначив колишнього операційного директора PayPal Девіда Сакса своїм головним радником з питань штучного інтелекту (ШІ) та криптовалют

Трамп розповів, хто стане «царем ШІ та криптовалют» у Білому домі

Трамп розповів, хто стане «царем ШІ та криптовалют» у Білому домі Фото: freepik.com

«Девід О. Сакс буде «царем штучного інтелекту і криптовалют» Білого дому, — написав Трамп 6 грудня на своїй соціальній мережі Truth Social. — Він буде працювати над законодавчою базою, щоб криптоіндустрія отримала необхідну ясність і могла процвітати в США».

Частково роль Сакса полягатиме в тому, щоб «захистити висловлювання в інтернеті і відвести нас від упередженості і цензури великих технологій», — написав Трамп.

Він додав, що Сакс також очолить Президентську раду радників з питань науки і технологій.

Сакс був одним з перших керівників платіжного гіганта PayPal і співзасновником бізнес-платформи соціальної мережі Yammer, яку Microsoft купила за $1,2 млрд у 2012 році. Останнім часом він відомий як співведучий бізнес-подкасту All In та співзасновник венчурної компанії Craft Ventures.

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Призначення Трампа на посаду Сакса свідчить про те, що команда новообраного президента винагороджує відомих бізнес-лідерів, які підтримували його кампанію. Цього року Сакс був одним з головних спонсорів Трампа, організувавши збір коштів на кампанію, який зібрав $12 млн.

Трамп активно підтримував криптоіндустрію у своїй передвиборчій кампанії, обіцяючи зробити США «світовою столицею криптовалют», що, в свою чергу, дозволило йому отримати мільйони доларів підтримки від керівників галузі.

Він призначив інших прихильників криптовалют, таких як Ілон Маск, консультантами, а також обрав прихильника криптовалют Пола Аткінса головою Комісії з цінних паперів і бірж, що, як сподіваються керівники індустрії, зупинить примусові дії відомства проти криптовалют.

Тим часом, мемкоїн, який Сакс просував на початку цього року і який містить його ім’я, підскочив на 16000% до нового максимуму за кілька годин після посту Трампа.

Нагадаємо, що Дональд Трамп планує передати CFTC нагляд за крипторинком. Адміністрація Дональда Трампа прагне розширити регуляторні повноваження CFTC, надавши агентству нагляд за ринком цифрових активів. Ця ініціатива буде спрямована, зокрема, на цифрові активи, такі як Біткоїн та Ethereum, які згідно з чинним законодавством вважаються товарами.

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За матеріалами: Coin Telegraph.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниШтучний інтелектСША
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