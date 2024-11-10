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Кеті Вуд прогнозує бум блокчейн-технологій на тлі перемоги Трампа

10.11.2024 11:00
Ольга Деркач
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Генеральний директор ARK Invest Кеті Вуд вважає, що блокчейн і кілька інших технологічних секторів будуть розвиватися за адміністрації Дональда Трампа

Кеті Вуд прогнозує бум блокчейн-технологій на тлі перемоги Трампа

Кеті Вуд прогнозує бум блокчейн-технологій на тлі перемоги Трампа Фото: wikipedia.org, freepik.com

Вуд каже, що федеральна дерегуляція може стимулювати технологічні інновації.

«Якщо Трамп зменшить регулювання, скоротить державні витрати, а очікування щодо державних витрат знизяться, я вважаю, що те, чого ми очікували, станеться дуже швидко. І це зачепить п’ять основних інноваційних платформ, які розвиваються сьогодні: робототехніка, зберігання енергії, штучний інтелект, технологія блокчейн і мультинуклеотидне секвенування», — говорить Вуд.

Намагаючись зібрати кошти на передвиборчу кампанію і відрізнити себе від президента Джо Байдена і віцепрезидентки Камали Гарріс, Трамп цього року спробував зайняти позицію кандидата, дружнього до криптовалют, хоча раніше він описував цифрові активи як «катастрофу, що чекає, коли вона станеться».

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У травні 2018 року, перебуваючи в Овальному кабінеті, він також, як повідомляється, наказав тодішньому міністру фінансів Стівену Мнучіну «переслідувати Біткоїн, як шахрайство».

Нагадаємо, що уряд запустить інструмент для підтримки стартапів з ШІ та блокчейну. Уряд ухвалив постанову про запуск Sandbox — інструмента, який дає змогу стартапам пілотувати та розвивати високотехнологічні продукти під наглядом держави. Українські стартапи матимуть можливість отримати всебічний аудит, а також індивідуальні консультації та рекомендації для розробки та просування своїх продуктів в умовах нестабільного законодавства.

Раніше ми писали, як працюють смарт-контракти на блокчейні. У сучасному цифровому світі смарт-контракти стали основою багатьох інновацій у фінансах, праві та логістиці. Ця технологія дозволяє користувачам обмінюватися цінностями, активами та зобов’язаннями без посередників, зменшуючи ризики та витрати.

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Рубрики: BlockchainКриптовалютиСвітНовиниСША
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