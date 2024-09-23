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PayPal інвестує у блокчейн-стартап за допомогою власного стейблкоїна

23.09.2024 19:40
Дарія Шуть
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PayPal використовує стейблкоїн для інвестицій у стартап з управління ризиками на блокчейні

PayPal інвестує у блокчейн-стартап за допомогою власного стейблкоїна

Фото: unsplash.com

Одна з найбільших платіжних систем світу PayPal анонсувала додаткові інвестиції в стартап Chaos Labs, що спеціалізується на управлінні ризиками на блокчейні. Для цього вона використає власний стейблкоїн PayPal USD (PYUSD).

Нью-йоркська компанія Chaos Labs, заснована у 2021 році, пропонує набір інструментів управління ризиками для децентралізованих фінансів (DeFi).

PayPal Ventures раніше вже інвестувала у Chaos Labs, і тепер подвоїть суму в рамках раунду серії А — сума інвестицій складе $55 млн.

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PayPal запустив свій стейблкоїн PYUSD на Solana у травні 2023 року. В компанії кажуть що його інвестиції, зроблені в ланцюжок PYUSD, відповідають прихильності до екосистеми блокчейну.

«Наші постійні інвестиції в Chaos Labs відображають нашу віру в їхнє бачення створення більш безпечної крипто-екосистеми і переміщення більшої кількості фінансових послуг на ланцюжок», — зазначає Амман Бхасін, партнер PayPal Ventures.

За даними CoinGecko, наразі ринкова капіталізація доларового стейблкоїна PayPal становить понад $723 млн. PYUSD займає сьому позицію в рейтингу пропозиції стейблкоїнів за капіталізацією.

Зазначимо, нещодавно запущений Chaos Labs децентралізований оракул-протокол Edge вже залучив $30 млрд за останні два місяці і був прийнятий такими біржами, як Jupiter, провідною біржею безстрокових контрактів на Solana.

Нагадаємо, Crypto.com, провідна криптовалютна платформа з базою користувачів понад 100 млн, оголосила про партнерство з PayPal. Завдяки партнерству користувачі, поки тільки з США, тепер можуть прив’язати свої акаунти PayPal до гаманців Crypto.com, що спрощує купівлю криптовалют безпосередньо через платформу.

Також ми писали, що PayPal хоче замінити Apple Wallet. PayPal має намір скористатися новими можливостями NFC в iPhone, розробивши власний мобільний гаманець для користувачів з ЄС.

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Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовиниPayPal
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