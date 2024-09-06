PayPal запустив новий сервіс з кешбеком

Компанія PayPal представила сервіс PayPal Everywhere, який пропонує кешбек та більш персоналізовані способи управління витратами

Тепер клієнти мають доступ до винагород, накопичувальних пропозицій та кешбеку в додатку PayPal та більш персоналізованих способів управління своїми витратами.

PayPal є основним рішенням для здійснення покупок в інтернеті: більшість дорослого населення США використовували PayPal протягом останніх 5 років. Зараз, коли споживачі шукають більше способів заощадити на кожній покупці, PayPal розширює свою програму винагород і доступність, щоб запропонувати багатоканальне рішення, яке дозволить споживачам робити розумний вибір при кожній покупці, кожного разу.

Клієнти PayPal тепер мають можливість не лише отримувати 5% кешбеку в обраній категорії, але й додатково накопичувати винагороди, скориставшись ексклюзивними пропозиціями від популярних брендів. Для цього достатньо активувати пропозиції у додатку PayPal від таких компаній, як Sephora, Domino’s, DoorDash, Instacart, PetSmart та багатьох інших.

Наприклад, якщо клієнт обирає категорію «Ресторани» як свою основну для кешбеку, він отримає 5% повернення, а також може додати ще 10% кешбеку від DoorDash. Ця додаткова винагорода застосовується автоматично, якщо пропозиція збережена у додатку та при здійсненні оплати через PayPal.

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Також доступна нова опція автоматичного поповнення PayPal, яка дозволяє встановлювати поріг балансу, який автоматично поповнюється, якщо він опускається нижче обраної ними суми.

«Ми знаємо, що споживачі шукають розумні, прості та безпечні способи здійснювати щоденні покупки, отримуючи при цьому більше користі від кожної транзакції. Ось чому мільйони клієнтів тепер можуть насолоджуватися довірою і зручністю, які вони так люблять в PayPal, скрізь — як в магазинах, так і в інтернеті, з доступом до винагород, які повертають більше грошей в їхні кишені, — сказав Алекс Крісс, президент і головний виконавчий директор PayPal. — Це ключовий момент для PayPal та клієнтів, а також важливий перший крок на шляху до того, щоб зробити можливості PayPal доступними скрізь».

Крім того, тепер клієнти можуть додати свою дебетову картку PayPal до Apple Wallet всього за кілька кроків і використовувати її з Apple Pay, що відкриває ще більше можливостей для оплати.

«Ми раді співпрацювати з PayPal, щоб зробити Apple Pay доступною для власників дебетових карток PayPal і допомогти ще більшій кількості користувачів отримати безперешкодний досвід покупок, — сказав Едді К’ю, старший віце-президент з обслуговування в Apple. — Незалежно від того, чи здійснюють вони покупки в магазинах, онлайн або в додатках, власники дебетових карток PayPal зможуть насолоджуватися зручністю та безпекою, які Apple Pay привносить у їхнє повсякденне життя».

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За матеріалами: PayPal.