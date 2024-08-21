PayPal хоче замінити Apple Wallet

PayPal має намір скористатися новими можливостями NFC в iPhone, розробивши власний мобільний гаманець для користувачів з ЄС

Apple оголосила, що дозволить стороннім розробникам отримати доступ до нових API-інтерфейсів NFC та Secure Element, які сьогодні забезпечують безконтактні транзакції та платежі, подібні до тих, що підтримує Apple Wallet. Хоча PayPal ще не підтвердив, що тепер розроблятиме конкуруючий гаманець завдяки цим новим API, в останні тижні компанія широко натякала на те, що такий план є в роботі.

Під час телефонної конференції з інвесторами 30 липня, присвяченій звітності за другий квартал, генеральний директор PayPal Алекс Крісс відповів на запитання про європейську стратегію PayPal, зазначивши, що «деякі зміни, що відбуваються, зокрема, в Європі навколо NFC», відкривають нові можливості для PayPal і дозволять їй «бути готовою до того, щоб незабаром мати можливість грати в цьому просторі». У попередньому кварталі він більш прямо заявив, що зміни в NFC зроблять «дуже простим» для PayPal «надання гаманця в операційній системі Android або iPhone».

Раніше компанія також заявляла, що планує надавати послуги своїм клієнтам «як онлайн, так і офлайн», що свідчить про те, що PayPal хоче мати багатоканальне рішення, яке виходить за рамки електронної комерції. Під офлайн-рішенням в цьому випадку, ймовірно, мається на увазі план пропонувати транзакції на основі NFC через мобільний додаток PayPal.

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В ЄС споживачі зможуть встановити гаманець третьої сторони за замовчуванням замість Apple Wallet в рамках дотримання компанією Apple нового регулювання ЄС — Закону про цифрові ринки (DMA). Цей закон створює додаткові можливості для розробників додатків, в тому числі пов’язані з тим, як вони можуть поширювати додатки за межами App Store, використовувати альтернативні механізми браузерів і вимагати сумісності з апаратними і програмними функціями iOS, такими як Secure Element, який бере участь в NFC-транзакціях на iPhone.

Можливість нарешті запропонувати повнофункціональний мобільний гаманець стала б великою перемогою для PayPal, враховуючи, що компанія протягом тривалого часу намагалася утвердитися у світі офлайн-ритейлу. Однак Apple Pay продовжує домінувати на багатьох ринках завдяки зростанню безконтактних платежів.

У Європі PayPal має можливості з гаманцем на основі NFC, оскільки 90% європейців користувалися його послугами станом на 2022 рік, хоча Google Pay та Apple Pay лідирували, коли мова йшла саме про мобільні платежі.

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За матеріалами: TechCrunch.