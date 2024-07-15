close-btn
PaySpaceMagazine

PayPal оштрафували в одній з країн ЄС: причина

15.07.2024 17:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів (UOKiK) Польщі наклала штраф у розмірі 106,6 млн злотих ($27,3 млн) на PayPal Europe

PayPal оштрафували в одній з країн ЄС: причина

PayPal оштрафували в одній з країн ЄС: причина Фото: freepik.com, pngwing.com

Штраф наклали за те, що компанія не пояснила споживачам у своїх договірних умовах, за які види діяльності вони можуть бути оштрафовані.

UOKiK заявила, що заборонені дії, за які можуть бути накладені штрафи, були описані нечітко, і користувачі могли не розуміти, що саме заборонено, і які дії компанія може вжити в таких випадках.

«Положення PayPal є загальними, неоднозначними та незрозумілими. Читаючи ці положення, споживач не може передбачити, які з його дій можуть вважатися забороненими, або які санкції можуть бути застосовані до нього, — йдеться в заяві голови UOKiK Томаша Хростного. — Тому PayPal має необмежену можливість на власний розсуд вирішувати, чи вчинив користувач заборонену дію і яке покарання йому за це загрожує, яким може бути, наприклад, блокування грошей на рахунку».

Цікаве по темі: PayPal анонсував власну рекламну платформу

Рішення не є остаточним, і PayPal має можливість подати апеляцію до суду.

«PayPal прагне справедливо ставитися до своїх клієнтів і надавати їм точну, зрозумілу і прозору інформацію, – йдеться в коментарі компанії. — Ми тісно співпрацювали з UOKiK протягом усього розслідування, і ми розглядаємо сьогоднішню заяву. Як заявляє UOKiK, це рішення не є остаточним і буде можливість подати апеляцію».

Нагадаємо, що розробник Worldcoin планує співпрацювати з PayPal та OpenAI. головний виконавчий директор Tools for Humanity Алекс Бланія оглосив про потенційне партнерство з OpenAI. Водночас він відмовився надати приклади того, як це буде виглядати. Бланія також сказав, що Tools for Humanity вела переговори з платіжною компанією PayPal, але конкретних рішень наразі також немає.

Раніше ми писали, що стейблкоїн PYUSD від PayPal тепер доступний на Solana. Блокчейн Solana забезпечує високу швидкість та низьку вартість переказів стейблкоїна від PayPal, дозволяючи користувачам та розробникам здійснювати недорогі платежі, які проводяться за секунди, а не хвилини, години чи дні.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Що таке ончейн-аналіз та як його використовувати

Названо 25 найбільших світових банків за версією GlobalData

11 аудіокниг, які радить послухати Ілон Маск

За матеріалами: Reuters.

Рубрики: ГрошіЄвросоюзСвітНовиниPayPal
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Стейблкоїн PYUSD від PayPal тепер доступний на Solana 30.05.2024

Стейблкоїн PYUSD від PayPal тепер доступний на Solana
PayPal анонсував власну рекламну платформу 29.05.2024

PayPal анонсував власну рекламну платформу
Розробник Worldcoin планує співпрацювати з PayPal та OpenAI 26.04.2024

Розробник Worldcoin планує співпрацювати з PayPal та OpenAI
PayPal вперше інвестував власні стейблкоїни у стартап 30.01.2024

PayPal вперше інвестував власні стейблкоїни у стартап
PayPal впроваджує продукти на основі ШІ та оплату “в один клік” 26.01.2024

PayPal впроваджує продукти на основі ШІ та оплату “в один клік”
SEC подала до суду на платіжну корпорацію PayPal 02.11.2023

SEC подала до суду на платіжну корпорацію PayPal
Вибір редакції
Всі
Що таке ончейн-аналіз та як його використовувати
ТОП статей 15.07.2024

Що таке ончейн-аналіз та як його використовувати

 «Ми шукаємо можливості для динамічного руху»: інтерв'ю зі співзасновником стартапу Uspacy, переможцем конкурсу Glovo Startup Lab
ТОП статей 12.07.2024

«Ми шукаємо можливості для динамічного руху»: інтерв'ю зі співзасновником стартапу Uspacy, переможцем конкурсу Glovo Startup Lab
Останні новини
Сьогодні  21:00

Український фонд Vesna Capital інвестував у польський стартап

 Сьогодні  20:20

В НБУ вважають, що програма «Доступні кредити 5-7-9%» потребує перегляду

 Сьогодні  19:50

OpenAI працює над новим ШІ: в чому його особливість

 Сьогодні  19:20

Скільки податків сплатив фінансовий сектор з початку року — податкова

 Сьогодні  18:40

Оплатити послуги Укрпошти тепер можна балами від Укрзалізниці

 Сьогодні  18:10

Українська мережа «Реберня» відкрила перший заклад в ЄС

 Сьогодні  17:40

Китай розглядає можливість скасування заборони на Біткоїн: що відомо

 Всі новини