Що таке ончейн-аналіз та як його використовувати

У цій статті ми зануримося в те, що таке ончейн-аналіз і як ви можете використовувати його для вдосконалення своєї торгової та інвестиційної стратегії

Публічні блокчейни, такі як Ethereum, Solana та Bitcoin, є прозорими цифровими реєстрами, які можуть бути перевірені будь-ким і будь-коли. Така прозорість відкриває нову парадигму в торгівлі та інвестуванні. Вона дозволяє відстежувати торги та транзакції в режимі реального часу, забезпечуючи глибоке розуміння ринкової діяльності.

Отже, трейдери, які ефективно використовують мережеву аналітику, можуть приймати більш обґрунтовані рішення та виявляти можливості на ранніх стадіях.

Різниця між технічним аналізом, ончейн-аналізом та фундаментальним аналізом

Фундаментальний аналіз

Фундаментальний аналіз прагне зрозуміти актив, враховуючи безліч аспектів, таких як його ринкова капіталізація, обсяг торгів, його корисність, кількість власників і справжність команди, що стоїть за ним. Цей аналіз необхідний для того, щоб визначити, чи є актив переоціненим або недооціненим.

Технічний аналіз

Технічний аналіз — це метод візуального аналізу, інтерпретації та прогнозування руху цін за допомогою історичних моделей і статистики з метою пошуку потенційних торгових можливостей. Технічний аналіз ґрунтується на припущенні, що рух цін демонструє певні закономірності, які мають тенденцію до історичної послідовності та можуть бути статистично вірогідними.

Ончен-аналіз

Ончейн-аналіз розглядає перевірені та записані дані в блокчейні для прогнозування тенденцій та оцінки ринкових настроїв. Іншими словами, ончейн-дослідження передбачає моніторинг того, як кошти рухаються в блокчейні, щоб виявити потенційні інвестиційні можливості.

Це унікальний метод для криптовалют, оскільки інші класи активів не використовують публічні реєстри. Ви можете провести аналіз ланцюжка, щоб визначити, чому різні учасники ринку купують або продають певний актив. Нижче наведено приклад.

За допомогою платформи для ончейн-аналізу, наприклад, Glassnode, можна переглянути різні види діяльності інвесторів BTC. Наприклад, чи активно вони вносять активи на централізовані біржі (CEX), чи виводять їх на децентралізовані гаманці.

Високий приплив на CEX вказує на ймовірність того, що вони продадуть свої активи, в той час, як високий приплив на децентралізовані гаманці означає, що вони планують утримувати їх деякий час.

Типи ончейн-даних

Ончейн-дані — це вся інформація, яка записана в блокчейні. Ці дані включають деталі транзакцій, адреси гаманців, інформацію про блоки та інші показники, пов’язані з діяльністю мережі:

Дані про транзакції: Деталі про окремі транзакції, такі як адреси відправника та отримувача, суми транзакцій та часові мітки.

Деталі про окремі транзакції, такі як адреси відправника та отримувача, суми транзакцій та часові мітки. Дані гаманців: Інформація про залишки на рахунках та активності за адресами, що допомагає ідентифікувати великих власників або значні переміщення активів.

Інформація про залишки на рахунках та активності за адресами, що допомагає ідентифікувати великих власників або значні переміщення активів. Дані про блоки: Детальна інформація про блоки, включаючи розмір блоку, винагороду майнерам/валідаторам і кількість транзакцій в кожному блоці.

Детальна інформація про блоки, включаючи розмір блоку, винагороду майнерам/валідаторам і кількість транзакцій в кожному блоці. Дані смарт-контрактів: Для блокчейнів, які підтримують смарт-контракти, ці дані включають взаємодію з децентралізованими застосунками (dApps) і протоколами.

Важливість ончейн- аналізу

Аналіз ланцюжків може надати кілька переваг для тих, хто бере участь у криптовалютних ринках:

Прозорість: Дані блокчейну є загальнодоступними та незмінними, що забезпечує високий ступінь прозорості. Це дозволяє користувачам самостійно перевіряти транзакції та інші дії.

Дані блокчейну є загальнодоступними та незмінними, що забезпечує високий ступінь прозорості. Це дозволяє користувачам самостійно перевіряти транзакції та інші дії. Ринкові настрої: Аналізуючи рух гаманців та обсяги транзакцій, трейдери можуть оцінити ринкові настрої та зробити прогнози щодо майбутнього руху цін.

Аналізуючи рух гаманців та обсяги транзакцій, трейдери можуть оцінити ринкові настрої та зробити прогнози щодо майбутнього руху цін. Виявлення тенденцій: Довгострокові тенденції можна виявити, вивчаючи історичні дані в ланцюжку, що допомагає будувати інвестиційні стратегії.

Довгострокові тенденції можна виявити, вивчаючи історичні дані в ланцюжку, що допомагає будувати інвестиційні стратегії. Виявлення аномалій: Аналіз ланцюжка може допомогти виявити незвичайну активність, наприклад, великі перекази або раптові зміни в обсягах транзакцій, що може свідчити про маніпулювання ринком або інші важливі події.

Аналіз ланцюжків має різні практичні застосування у криптовалютному просторі. Він допомагає трейдерам, інвесторам та аналітикам зрозуміти динаміку ринку і стан мережі. Ось кілька поширених випадків використання внутрішньоланцюгового аналізу:

Спостереження за китами: моніторинг адрес великих гаманців, щоб зрозуміти поведінку їх власників, також відомих як кити, і те, як їхні дії можуть вплинути на ринок.

моніторинг адрес великих гаманців, щоб зрозуміти поведінку їх власників, також відомих як кити, і те, як їхні дії можуть вплинути на ринок. Виявлення експлойтів, зломів і шахрайства: Аналіз ланцюжка може виявити незвичайні шаблони або транзакції, які вказують на порушення безпеки, що дозволяє вчасно відреагувати та проінформувати криптовалютну спільноту, захистити активи й зменшити збитки.

Аналіз ланцюжка може виявити незвичайні шаблони або транзакції, які вказують на порушення безпеки, що дозволяє вчасно відреагувати та проінформувати криптовалютну спільноту, захистити активи й зменшити збитки. Стан мережі: Оцінка загального стану блокчейну шляхом вивчення таких показників, як обсяг транзакцій, мережеві збори та кількість активних адрес.

Оцінка загального стану блокчейну шляхом вивчення таких показників, як обсяг транзакцій, мережеві збори та кількість активних адрес. Відповідність і безпека: Допомога у дотриманні нормативних вимог і посилення заходів безпеки шляхом відстеження потоку коштів.

Топ-3 інструменти для візуалізації ончейн-даних

Glassnode

Glassnode — один з найпопулярніших інструментів ончейн- аналізу. Широко відомий своїми вичерпними звітами про ринкові індикатори для різних цифрових валют, Glassnode має безліч додатків з революційними способами залишатися на гребені криптотрейдингу.

Його дані в режимі реального часу представляють численні графіки та інформаційні панелі з глибоким розумінням активності гаманців, балансів, зростання мережі, пропозиції токенів, кількості власників та багато іншого.

Основні можливості:

Множинні індикатори ринку для понад 900 активів.

Понад 200 метрик.

Налаштовувані дашборди з функціоналом для включення більшої кількості показників.

Порівняння різних показників для доступних активів.

Інтеграція з TradingView.

Поглиблені ресурси про популярні мережі та активи.

Ціноутворення:

Glassnode підтримує наступні цінові пакети:

Стандартний — пропонує найпростіший аналіз ланцюжка і ринкові метрики для криптоентузіастів. Це безплатно.

Розширений — надає оновлені індикатори ринку блокчейну та ф’ючерсні дані для амбітних інвесторів. Коштує $29 щомісяця, оплачується щорічно і поставляється з 14-денною безплатною пробною версією.

Професійний — пропонує найсучасніші та найактуальніші дані про ринок блокчейну та ф’ючерсів для досвідчених трейдерів. Коштує $833 на місяць, сплачується щорічно.

Інституційний — індивідуальний план для установ.

Dune

Dune — ще один популярний інструмент аналітики в ланцюжку, на який варто звернути увагу. На відміну від інших аналітичних інструментів, які потребують нових скриптів, ви можете робити запити до бази даних Dune для збору практично будь-якої інформації в ланцюжку.

Dune відома тим, що запитує блокчейн Ethereum за допомогою простих SQL-запитів. Загалом, платформа надає всі необхідні інструменти для запиту, вилучення та відображення великих обсягів даних блокчейну.

Основні можливості:

Легко засвоювана інформація та візуалізовані діаграми та графіки.

Доступ до багатьох метрик.

Платформа витягує дані з ланцюжка і класифікує їх у бази даних SQL, до яких можна робити запити.

Ціноутворення:

Dune Analytics пропонує три рівні обслуговування: Безплатно, Плюс і Преміум. Підписка Plus коштує $349 на місяць, а преміум-рівень наразі продається за $849 на місяць. Користувачі з платними підписками отримують більше кредитів, що дає їм змогу створювати ще більше візуалізацій на місяць. Вони також отримують інші привілеї, такі як більше експорту CSV на місяць.

Nansen

На відміну від Glassnode і Dune, Nansen поєднує дані блокчейну з більш ніж 250 мільйонами гаманців, щоб запропонувати аналітику всередині ланцюжка. Хоча Nansen ідеально підходить для професійних криптоінвесторів, які шукають поглиблений аналіз ланцюжків, новачки також можуть використовувати його, щоб дізнатися більше про цифрові валюти.

Основні можливості:

250 мільйонів міток гаманців.

Поглиблені інформаційні панелі.

Профайлер гаманців, трекер ETH, торгівля на децентралізованих біржах (DEX) та CSV-дані.

Налаштовувані розумні сповіщення.

Кастомізовані звіти.

Дані в реальному часі для популярних мереж, таких як Ethereum, BNB Smart Chain та інших.

Ціноутворення:

Nansen пропонує кілька тарифних планів, які відповідають різним потребам і бюджетам користувачів. Базовий план надає доступ до основних функцій, в той час, як Стандартний і Професійний плани пропонують більш просунуті інструменти та дані.

Базовий план: Доступ до базових даних гаманця та аналітики, відстеження Smart Money та обмежений аналіз токенів.

Стандартний план: Всі функції тарифного плану Basic, а також розширений аналіз токенів, даних NFT і гарячих контрактів.

План Pro: Всі функції тарифного плану Standard, а також розширена аналітика, кастомні сповіщення та пріоритетна підтримка.

В епоху, коли дані є новою нафтою, а блокчейн трансформує цифрову цінність, необхідно звернути увагу на важливість ончейн-аналізу. З’явилося багато платформ, які пропонують криптоінвесторам численні прості у використанні внутрішньоланцюгові індикатори та набори даних.

Однак, інформація та сповіщення, які ви отримуєте від цих інструментів, мають лише допомогти вам у прийнятті мудрих інвестиційних рішень — вони не є безпомилковими.

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Додаткові матеріали: nansen.ai, theblock.co, coingecko.com