Названо 25 найбільших світових банків за версією GlobalData

Топ-25 світових банків додали 5,4% ринкової вартості у 2 кварталі 2024 року, за даними GlobalData

Сукупна ринкова капіталізація 25 найбільших світових банків зросла на 5,4% до $4,11 трлн у квартальному обчисленні протягом другого кварталу, що завершився 30 червня 2024 року, завдяки сприятливим глобальним економічним сигналам, йдеться в пресрелізі GlobalData.

Акції China Construction Bank та HDFC Bank зросли більш ніж на 15%, тоді як ринкова вартість TD Bank знизилася майже на 10%. JPMorgan Chase зберіг свою позицію найдорожчого банку дев’ятий квартал поспіль, що відображає стійкі показники діяльності в умовах мінливого економічного ландшафту.

China Construction Bank (CCB)

Вартість акцій CCB зросла на 21,8% у другому кварталі 2024 року завдяки стійкій позиції капіталу та привабливій оцінці. Це зростання відбулося на тлі високих показників першого кварталу 2024 року, коли банк повідомив про збільшення валових кредитів та авансів клієнтам на 1,17 трлн юанів порівняно з попереднім фінансовим роком. Крім того, фінансові інвестиції зросли на 247,151 млрд юанів, а депозити клієнтів — на 1,71 трлн юанів.

HDFC Bank

Ринкова вартість HDFC Bank зросла на 17% на кінець 2-го кварталу 2024 року з показником капіталізації за ринковою вартістю $154,4 млрд. Каталізаторами стали сильні квартальні результати, які відповідали очікуванням інвесторів, та зростаючий оптимізм щодо майбутньої діяльності банку.

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Очікується, що HDFC Bank відновить свою провідну прибутковість у галузі завдяки покращенню кредитного портфеля та нормалізації вартості фінансування.

«JPMorgan Chase продовжив зміцнювати свій статус провідного світового банку, продемонструвавши ще один квартал сильних результатів. Він повідомив про збільшення чистого доходу на 9% до $41,9 млрд порівняно з першим кварталом 2023 року. Це зростання було насамперед зумовлене збільшенням чистого процентного доходу на 11% завдяки придбанню First Republic та збільшенням непроцентного доходу на 7% завдяки підвищенню комісій за управління активами та скороченню чистих збитків від інвестиційних цінних паперів у казначействі та головному інвестиційному офісі», — вважає Мурті Гранді, аналітик у GlobalData.

TD Bank

Капіталізація TD Bank знизилася на 9,6% до $96,7 млрд порівняно з попереднім кварталом після розслідування, яке проводилося під керівництвом США щодо ймовірного відмивання доходів.

Китайська «велика четвірка» банків

Ринкова вартість чотирьох найбільших банків Китаю — ICBC, Bank of China, Agricultural Bank of China та China Construction Bank — зросла в межах 3%-22%.

«Результати діяльності світових банків у другій половині 2024 року будуть визначатися кількома ключовими факторами, включаючи економічні умови, монетарну політику та інфляцію. Геополітичні фактори, включаючи торговельну напруженість і конфлікти, можуть вплинути на міжнародні операції та стабільність ринку. Регуляторний контроль також впливатиме на стратегічні ініціативи та результати діяльності. Загалом, хоча виклики залишаються, поєднання потенційного зниження ставок, економічної стійкості та технологічного прогресу може принести користь світовим банкам», — підсумовує Гранді.

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