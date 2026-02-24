PayPal зацікавив потенційних покупців після обвалу акцій — Bloomberg

PayPal Holdings Inc., піонер цифрових платежів, привертає інтерес потенційних покупців щодо поглинання після падіння котирувань, яке «з’їло» майже половину вартості компанії

На тлі цих новин акції зростали на 9,7%.

Компанія проводила зустрічі з банками на тлі небажаного (несанкціонованого) інтересу з боку потенційних претендентів, зазначили джерела Bloomberg. За їхніми словами, принаймні один великий конкурент розглядає купівлю всієї компанії, тоді як інші зацікавлені лише в окремих активах PayPal. Джерела попросили не називати їхніх імен, оскільки інформація приватна.

Інтерес покупців до PayPal наразі перебуває на ранній стадії та може не завершитися угодою, застерегли співрозмовники.

Біль PayPal

Акції компанії втратили майже половину вартості за останні 12 місяців.

Заснована наприкінці 1990-х, PayPal була одним із перших гравців у світі цифрових платежів. Однак зараз компанія опинилася в застої: клієнти дедалі частіше переходять на альтернативні способи оплати.

Акції PayPal, які за останній рік знизилися приблизно на 46%, на початку тижня зросли на 6,6% — до $44,38. Це оцінює компанію приблизно в $40,9 млрд за ринковою капіталізацією.

Цікаве по темі: PayPal подав заявку на запуск власного банку у США

Чинний голова ради директорів Енріке Лорес має обійняти посаду президента та генерального директора PayPal 1 березня. Йому доведеться розв’язувати проблеми з невдалою модернізацією платіжних технологій компанії та втратою частки ринку на користь конкурентів на кшталт Apple Pay і Google Pay.

Колишнього CEO Алекса Крісса цього місяця усунули з посади після того, як його план перезапуску не виправдав очікувань. Прибуток і виручка PayPal за четвертий квартал виявилися нижчими за прогнози аналітиків, згідно зі звітністю за період, яка також показала подальше уповільнення обсягів платежів.

Аналітики Mizuho Securities заявили, що PayPal «суттєво недооцінена, з огляду на те, що це одна з чотирьох глобально впізнаваних платіжних мереж». Компанія має майже $2 трлн річного обсягу транзакцій і «найпомітнішу американську P2P-мережу» у Venmo.

Аналітики KBW зазначили, що мережеві активи PayPal — рідкісні та стратегічно цінні, додавши, що компанія може бути особливо важливою для фірм, які «намагаються відігравати більшу роль в агентній комерції».

Інтерес до PayPal з’явився на тлі падіння акцій компаній із секторів доставки, платежів та софту в понеділок після того, як Citrini Research опублікувала звіт із описом ризиків, які штучний інтелект може створювати для різних сегментів глобальної економіки.

