Користувачі Venmo та PayPal зможуть надсилати перекази один одному

Venmo і PayPal — два з найпопулярніших застосунків для цифрових переказів друзям, родині чи бізнесам — досі не були сумісними між собою. Але, за даними Venmo, це зміниться вже у листопаді

«Користувачі Venmo та PayPal зможуть переказувати гроші один одному у США та в усьому світі, — йдеться в листі Venmo до клієнтів. — Це означає, що користувачі PayPal зможуть знаходити вас і платити вам за номером телефону, а згодом — і за адресою електронної пошти».

Раніше людям доводилося вигадувати складні обхідні способи для переказів між сервісами. Це давно було проблемою, особливо з огляду на те, що Venmo належить PayPal, і багато хто вважав, що така функція мала існувати від початку.

Тепер же користувачі PayPal зможуть знаходити власників Venmo за їхнім номером телефону, а згодом — за email-адресою. Якщо ви не хочете, щоб вас могли знайти, налаштування можна змінити у Venmo: Settings > Privacy > Find me. Там же варто відразу встановити, щоб усі ваші транзакції були приватними (Settings > Privacy). Це стане у нагоді в майбутньому.

Цікаве по темі: PayPal розширює підтримку свого стейблкоїна на вісім нових блокчейнів

Ще в липні PayPal оголосила, що розширює мережу своїх платіжних сервісів, почавши з Venmo. Але точну дату запуску компанії підтвердили лише зараз. Ця мережа партнерств, яку PayPal назвала PayPal World, охопить також Mercado Pago, NPCI International Payments Limited та Tenpay Global. Це дозволить надсилати гроші за кордон без бар’єрів і комісій.

Загалом Venmo та PayPal мають 2 млрд користувачів у світі.

Нагадаємо, що компанії Google та PayPal домовилися про багаторічну співпрацю, щоб розвивати «агентський шопінг» та забезпечити безшовні платежі в електронній комерції. Компанії планують створювати нові досвіди покупок за допомогою штучного інтелекту (ШІ) і формувати стандарти ринку, поєднуючи інфраструктуру PayPal із протоколом Google Agent Payments, що використовується для агентських платежів.

