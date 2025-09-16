close-btn
PaySpaceMagazine

PayPal інтегрує криптовалюти у P2P-платежі

16.09.2025 16:30
Ольга Деркач

PayPal, глобальний гігант електронних платежів із більш ніж 400 млн активних акаунтів, розширює можливості криптовалютних операцій

PayPal інтегрує криптовалюти у P2P-платежі

Фото: unsplash.com

Компанія запускає інтеграцію криптоактивів у P2P-перекази, дозволяючи користувачам надсилати та отримувати цифрові валюти безпосередньо — крок, який може пришвидшити масове впровадження криптовалют поза межами інвестицій і трейдингу.

Нові функції

  • PayPal Links: персоналізоване одноразове посилання, яке можна створити у застосунку PayPal і поділитися ним у месенджерах, поштою чи SMS. Спочатку сервіс з’явиться у США, а згодом у Великій Британії, Італії та інших країнах.
  • Криптовалютні перекази: користувачі зможуть надсилати Біткоїн (BTC), Ethereum (ETH), PYUSD та інші токени безпосередньо через PayPal та Venmo, у тому числі на зовнішні криптогаманці.

PayPal уточнила, що особисті перекази між друзями чи родиною через PayPal або Venmo не підпадатимуть під звітність у США, адже такі транзакції звільнені від оподаткування.

PayPal World

Обидві нові функції стануть частиною PayPal World — інтероперабельної платформи, покликаної з’єднувати гаманці та платіжні системи у глобальному масштабі.

Цікаве по темі: NovaPay призначив нового CEO

Курс на розширення криптосервісів

Раніше цього року компанія запустила сервіс Pay with Crypto, який дозволяє бізнесу у США приймати платежі у більш ніж 100 криптовалютах. У квітні PayPal додала підтримку Chainlink (LINK) та Solana (SOL) у своїх криптопродуктах.

P2P-платежі давно вважаються одним із ключових застосувань криптовалют, ще від часів публікації white paper Сатоші Накамото. Хоча PayPal лишається централізованим процесором, можливість надсилати криптовалюти на зовнішні гаманці наближає сервіс до оригінальної ідеї децентралізованих розрахунків.

При цьому інші гравці ринку також рухаються у цьому напрямі. Наприклад, біржа Kraken нещодавно представила застосунок Krak для криптопереказів. А зростання популярності стейблкоїнів уже змінює ринок міжнародних переказів: за оцінками Світового банку, вони здатні знизити комісії на 92%.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Revolut представив нову послугу

Фінтех-сервіс Klarna здійснив IPO та залучив $1,37 млрд

Payoneer та Citi впроваджують перекази на базі блокчейну

Джерело: Cointelegraph.

Рубрики: FinTechСвітНовиниТехнологіїPayPal
google news
Новини по темі
PayPal і Circle інвестували в криптокомпанію Mesh 15.08.2025

PayPal і Circle інвестували в криптокомпанію Mesh
PayPal запускає інструмент для розрахунків у криптовалюті для бізнесу 29.07.2025

PayPal запускає інструмент для розрахунків у криптовалюті для бізнесу
PayPal запустив ШІ-систему виявлення шахрайства 22.07.2025

PayPal запустив ШІ-систему виявлення шахрайства
PayPal запланував масштабне впровадження власного стейблкоїна PYUSD 26.02.2025

PayPal запланував масштабне впровадження власного стейблкоїна PYUSD
Обсяг транзакцій блокчейна Біткоїна майже зрівнявся з Visa та перевершив PayPal 13.01.2025

Обсяг транзакцій блокчейна Біткоїна майже зрівнявся з Visa та перевершив PayPal
PayPal дозволить використовувати свій стейблкоїн для міжнародних переказів 20.11.2024

PayPal дозволить використовувати свій стейблкоїн для міжнародних переказів
Вибір редакції
Всі
Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів
ТОП статей 16.09.2025

Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2025 — аналітика
ТОП статей 12.09.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2025 — аналітика
Останні новини
16.09.2025  19:50

НБУ змінить підхід до реалізації нумізматичної продукції

 16.09.2025  19:10

Український стартап Swarmer залучив $15 млн

 16.09.2025  18:30

Польський банк BGK офіційно виходить на український ринок

 16.09.2025  17:30

Де в Європі найвищий рівень бідності населення

 16.09.2025  16:30

PayPal інтегрує криптовалюти у P2P-платежі

 16.09.2025  15:40

Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів

 16.09.2025  15:30

Alphabet вперше досягла $3 трлн капіталізації

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.