PayPal інтегрує криптовалюти у P2P-платежі

PayPal, глобальний гігант електронних платежів із більш ніж 400 млн активних акаунтів, розширює можливості криптовалютних операцій

Компанія запускає інтеграцію криптоактивів у P2P-перекази, дозволяючи користувачам надсилати та отримувати цифрові валюти безпосередньо — крок, який може пришвидшити масове впровадження криптовалют поза межами інвестицій і трейдингу.

Нові функції

PayPal Links: персоналізоване одноразове посилання, яке можна створити у застосунку PayPal і поділитися ним у месенджерах, поштою чи SMS. Спочатку сервіс з’явиться у США, а згодом у Великій Британії, Італії та інших країнах. Криптовалютні перекази: користувачі зможуть надсилати Біткоїн (BTC), Ethereum (ETH), PYUSD та інші токени безпосередньо через PayPal та Venmo, у тому числі на зовнішні криптогаманці.

PayPal уточнила, що особисті перекази між друзями чи родиною через PayPal або Venmo не підпадатимуть під звітність у США, адже такі транзакції звільнені від оподаткування.

PayPal World

Обидві нові функції стануть частиною PayPal World — інтероперабельної платформи, покликаної з’єднувати гаманці та платіжні системи у глобальному масштабі.

Курс на розширення криптосервісів

Раніше цього року компанія запустила сервіс Pay with Crypto, який дозволяє бізнесу у США приймати платежі у більш ніж 100 криптовалютах. У квітні PayPal додала підтримку Chainlink (LINK) та Solana (SOL) у своїх криптопродуктах.

P2P-платежі давно вважаються одним із ключових застосувань криптовалют, ще від часів публікації white paper Сатоші Накамото. Хоча PayPal лишається централізованим процесором, можливість надсилати криптовалюти на зовнішні гаманці наближає сервіс до оригінальної ідеї децентралізованих розрахунків.

При цьому інші гравці ринку також рухаються у цьому напрямі. Наприклад, біржа Kraken нещодавно представила застосунок Krak для криптопереказів. А зростання популярності стейблкоїнів уже змінює ринок міжнародних переказів: за оцінками Світового банку, вони здатні знизити комісії на 92%.

Джерело: Cointelegraph.