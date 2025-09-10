Фінтех-сервіс Klarna здійснив IPO та залучив $1,37 млрд

Фінтех-сервіс «купуй зараз — плати пізніше» (BNPL) Klarna повідомив, що залучив $1,37 млрд під час первинного розміщення акцій (IPO) у США, створивши передумови для дебюту на ринку, який може задати тренд для високозростаючих фінтех-компаній

10 вересня акції Klarna почали торгуватися на Нью-Йоркській фондовій біржі під тікером KLAR. Організаторами IPO виступили Goldman Sachs, J.P. Morgan та Morgan Stanley.

Компанія, яку підтримує венчурний гігант Sequoia Capital, разом із чинними інвесторами продала 34,3 млн акцій по $40 за штуку — вище за заявлений діапазон $35–37.

За даними Reuters, IPO оцінило Klarna у $15,11 млрд. Це значно менше за понад $45 млрд у 2021 році, коли компанія перебувала на піку буму BNPL-сервісів. У 2022-му оцінка впала до $6,7 млрд через підвищення ставок та інфляцію. Попит на акції перевищив пропозицію у 25 разів.

Klarna стала одним із головних гравців серед компаній — від криптовалютних до споживчих, які цього тижня готуються до лістингу в Нью-Йорку. Пожвавлення фондового ринку та успішні дебюти знову пробудили інтерес інвесторів до IPO.

Компанія, яка роками планувала вихід на біржу в Нью-Йорку, призупинила свої плани в квітні, оскільки тарифи США призвели до нестабільності на світових ринках.

Компанія, заснована у 2005 році, довгий час була прибутковою. Проте після виходу на ринок США у 2019-му та буму онлайн-шопінгу під час пандемії COVID-19 знову почала працювати у збиток.

Хоча кількість користувачів і валова вартість товарів продовжують зростати двозначними цифрами, прибутковість залишається проблемою.

Збитки збільшилися до $52 млн у кварталі, що закінчився 30 червня, з $7 млн рік тому, тоді як дохід зріс до $823 млн з $682 млн.

«Хоча ринок знову відкритий для лістингу фінтех-компаній, їх швидко оцінюватимуть за здатністю балансувати зростання і прибутковість в більш жорстких макроекономічних умовах», — сказав Руді Ян, старший аналітик PitchBook.

Однак аналітики вважають, що сила бренду Klarna може допомогти їй закріпитися серед фінтех-компаній.

«Цей сектор є дуже конкурентним і швидко розвивається, а впізнаваність бренду, де Klarna залишається сильною, часто є такою ж важливою, як і бізнес-модель», — сказала Кет Лю, віцепрезидент дослідницької компанії IPOX, що спеціалізується на IPO.

Споживчі витрати в залишаються стабільними, незважаючи на стійку інфляцію, проблеми на ринку праці та уповільнення зростання доходів.

Альтернативні платіжні сервіси, такі як Klarna, які полегшують фінансове навантаження, дозволяючи покупцям розділити покупки на менші, безпроцентні платежі протягом тижнів або місяців, мають стабільний попит.

Джерело: Reuters.