Туристичний збір в Україні рекордно зріс — Опендатабот

Рекордні 142,6 млн грн туристичного збору надійшло у місцеві бюджети за перше півріччя 2025-го за даними Державної податкової служби України

У першій половині 2025 року туристичний збір в Україні встановив новий рекорд — 142,6 млн грн надійшло до місцевих бюджетів. Це на третину більше, ніж торік, і удвічі більше, ніж у 2021 році. І це ще не межа: адже основний туристичний сезон припадає на друге півріччя, тож рік може стати абсолютним рекордсменом за доходами від внутрішнього туризму.

Цього року джерела надходжень розподілилися майже порівну: 55% податку сплатили великі готелі та заклади розміщення, 45% — власники квартир, садиб і невеликих туристичних об’єктів. Ще кілька років тому великі компанії мали значно більшу частку (62%), але тепер баланс вирівнявся.

Попри це, у шести регіонах бізнес досі зберігає лідерство. У Києві на нього припадає 83% сплати, на Сумщині — 73%, на Хмельниччині — 61%, на Львівщині — 57%, а на Рівненщині та Полтавщині — по 51%.

Водночас експерти наголошують: офіційна статистика не завжди повністю відображає реальні надходження. Адже частина збору може лишатися в тіні, зауважив Денис Попов, юридичний інженер Опендатаботу.

«Не всі власники житла, які здають туристам свої помешкання, працюють офіційно, перебувають на обліку, приймають офіційні платежі та, відповідно, сплачують збір. Тому фактичний обсяг ринку є значно більшим, ніж зафіксовано у звітах, й частка приватних підприємців теж. Втім, із впровадженням єдиного реєстру транзакцій, що перебуває під контролем податкової служби, ситуація поступово змінюється: тіньовий сегмент скорочується, а надходження до місцевих бюджетів стають більш прозорими та стабільними. Як на мене, це і є одна із причин суттєвого зростання показників у 2025 році», — коментує Денис Попов, адвокат та арбітражний керуючий.

Головними «годувальниками» місцевих бюджетів цьогоріч стали Київ (33,6 млн грн), Львівщина (26,6 млн грн) та Івано-Франківщина (22,1 млн грн). Разом ці три регіони забезпечили 58% всіх надходжень від туристичного збору.

Варто зазначити, що Київ повернув собі лідерство лише торік, після двох років перерви, — до того першість належала Львову. А ось Одеса, яка ще у 2021 році посідала друге місце, через війну помітно втратила позиції: збір там скоротився майже удвічі до 2021 року. Водночас Буковина, Прикарпаття та Черкащина, навпаки, показали різке зростання — у майже три-чотири рази порівняно з довоєнними часами.

Туристичний збір — це хоч і невеликий податок, але кожен, хто зупиняється в готелі, хостелі чи орендує житло для відпочинку, сплачує додаткову суму: від кількох десятків гривень для українців до кількох сотень для іноземців. Ці кошти йдуть безпосередньо до місцевих бюджетів.

У 2025 році, з огляду на мінімальну зарплату (8000 грн), максимальна ставка становить 40 гривень для внутрішнього туризму та 400 гривень для іноземців.

